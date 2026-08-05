El asesinato del influencer César Gastélum en Culiacán, Sinaloa, ha conmocionado a sus fanáticos y a la comunidad del internet. Después de que se diera a conocer los detalles de cómo murió, ahora los internautas preguntan cuál es su vínculo con Ana Gastélum, otra influencer relacionada a Los Chapitos por lavado de dinero y colaboradora cercana.

¿Ana Gastélum y César Gastélum son hermanos? ¿Tienen parentesco? A continuación te contamos lo que se sabe de un posible vínculo consanguíneo entre ambos creadores de contenido.

Poco después de que se dieran a conocer los detalles del asesinato de César, de 25 años, en redes sociales se afirmó que era hermano de Ana Gastélum, quien es conocida por ser esposa del influencer Kevin Castro El KC, hermano de Markitos Toys.

Las búsquedas sobre su vínculo se han mantenido altas en tendencias de Google y en redes y, aunque muchos afirman que sí son familia, se desmentido que tengan relación o que sea parte de Los Toys, un grupo de creadores de contenido vinculados presuntamente a La Chapiza.

Los rumores sobre parentesco se viralizaron debido a que ambos comparten el mismo apellido, ambos son de Culiacán, Sinaloa, y se dedican a las redes sociales con la creación de videos.

Sin embargo, la información disponible niega su familiaridad. Se sabe que Ana Gastélum no tiene hermanos, sino dos hermanas conocidas como Victoria y Valeria. De hecho, la influencer estuvo festejando a una de sus hermanas por su cumpleaños horas después del asesinato de César Gastélum.

¿Quién es Ana Gastélum?

Ana Gastélum es una influencer de 29 años, originaria de Culiacán, Sinaloa. Además de su presencia en redes sociales, con más de 6 millones de seguidores en TikTok, es conocida por ser parte de la familia Castro, Los Toys, por su matrimonio con Kevin Castro.

Su nombre tomó más relevancia en 2024, luego de aparecer en los narcopanfletos repartidos en Culiacán por parte de La Mayiza. Dichos volantes la vinculan a la facción de La Chapiza del Cártel de Sinaloa como colaboradora cercana y por lavado de dinero.

Al igual que Ana, su esposo El KC, así como Markitos Toys, Gmail Toys, José Ismael Toys, y Samuel Ibarra Toys, fueron vinculados con La Chapiza y amenazados de muerte.

“Cartel ‘Los Sapitos’ ¿Los conoces? Denúncialos. Estas personas son grandes financieros y colaboradores muy cercanos de la Lacra [La Chapiza o Los Chapitos]. Vamos por todos y cada uno de ustedes”, anuncia el panfleto.

“A la ciudadanía en general, estas personas no son inocentes, les pedimos de la manera más atenta se alejen de estos youtubers y dejen de apoyar y ver su contenido, ya que estas personas financian a ‘Los Sapitos’. No más abusos al pueblo”, agrega además de llamarlos “prepotentes, presta nombres, abusones, alucines y violentos”.

¿Por qué mataron a César Gastélum?

Hasta el momento se sabe que las autoridades va a investigar el asesinato por estar presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa, además por publicaciones relacionadas con y el grupo delictivo de La Mayiza.