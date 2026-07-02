Kenia Os conquistó el corazón de sus seguidores en redes sociales al compartir un carrete de fotografías en las que hace alarde de su impactante silueta y belleza inigualable con un particular atuendo negro.

Recurrió a su cuenta de Instagram para compartir los detalles y momentos más destacables de su participación en el desfile LGBTQ+ en la Ciudad de México, donde fue coronada como Reina del Pride y donde además ofreció un concierto gratuito frente al Palacio de Bellas Artes.

En la imágenes, la cantante se dejó ver ataviada con un impresionante vestido cut out negro y lencería negra a la vista. La prenda estuvo diseñada con falda larga asimétrica, espalda descubierta y tirantes unidos a un bralette con copas triangulares.

El diseño también presentó detalles de cadenas sobre el torso y dejó a la vista un bikini de hilo sobre la cadera. Además de este atuendo, la celebridad presumió su figura trabajada con un catsuit rojo con corsé, pareo de plumas, así como guantes largos y botas de cuero rojo.

La estrella, de 26 años, destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana su piel, labial nude, sombras ahumadas sobre los párpados, además un fino cat eye negro y blush. Su cabello se lució peinado en mechones lacios con raya en medio.

Kenia Os recientemente fue tema de conversación en redes sociales luego de que se rumorara un romance entre ella y el cantante urbano El Malilla. Todo comenzó después de que el cantante compartiera un video en el que aparecía hacer referencia a Kenia.

En el video, El Malilla aparece con una máscara de luchador y la frase: “Tú y yo, mamita. ¿Dónde nos veremos?”. Cabe destacar que recientemente Os asistió al Ángel de la Independencia para unirse a las celebraciones por los partidos de la Selección Mexicana, para pasar desapercibida, Kenia llegó cubierta con una máscara de luchador.

En este entendido, los fanáticos sospecharon que había conexión entre ambos cantantes y que podrían estar en medio de un nuevo romance en secreto.

Incluso le preguntaron al Malilla en los comentarios si se refería a Kenia, a lo que el cantante sólo se limitó a responder con emojis.

Kenia Os está actualmente soltera. Hace unas semanas anunció su rompimiento con Peso Pluma a más de un año de relación. Si bien las celebridades no explicaron las razones, se especula que fue por infidelidad cometida por la estrella de los corridos tumbados.

“Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, dijeron ambos en un comunicado conjunto.