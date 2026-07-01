Tras romper récord de asistencia durante su concierto gratuito en Guadalajara con motivo del Mundial 2026, Alejandro Fernández habló abiertamente sobre uno de los temas más personales de su vida: su salud mental.

El cantante sorprendió al revelar que vive con depresión y ansiedad, explicó que ya recibe tratamiento profesional y aprovechó para enviar un mensaje a quienes enfrentan una situación similar: buscar ayuda y dejar atrás los tabúes que aún rodean estos padecimientos.

Además, "El Potrillo" habló sobre su relación con Karla Laveaga y respondió si contempla llegar al altar.

¿Qué enfermedad padece Alejandro Fernández?

Antes de viajar a España para disfrutar de unas vacaciones junto a su novia, Karla Laveaga, Alejandro Fernández fue abordado por la prensa en el aeropuerto.

Durante la entrevista, el intérprete confesó a Ventaneando que vive con depresión y ansiedad.

"De repente, pues uno sufre mucho de depresión, y ansiedades, pero yo creo que debe ser normal, ¿no?".

El cantante explicó que actualmente recibe atención médica especializada y exhortó a quienes atraviesan problemas similares a buscar apoyo profesional.

"Con doctores, con médicos y haciéndoles caso a todo lo que me dicen porque sí es algo súper serio, muy importante... Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabúes, porque es súper serio. Yo creo que son de los problemas más fuertes que tenemos ahorita actualmente en México".

Alejandro Fernández agradece el éxito de su concierto en Guadalajara

Sobre el concierto gratuito que ofreció en la Glorieta de La Minerva como parte de las actividades del Mundial 2026, el cantante aseguró que nunca imaginó reunir a tantas personas y afirmó que la asistencia superó todas sus expectativas.

"La verdad fue algo que no nos esperábamos, ni nosotros... llegaron más de 100 mil. Yo creo que estábamos esperando 170 o 180, cerca de los 200, pero 370 nunca nos lo imaginamos."

El intérprete también expresó su agradecimiento a Jalisco por el cariño que ha recibido a lo largo de su carrera.

"Muy agradecido con mi tierra, con Jalisco, siempre... desde el principio me abrió las puertas, y ha sido, pues, una de mis mejores plazas”.

¿Alejandro Fernández se casará con Karla Laveaga?

El intérprete también fue cuestionado sobre su relación con Karla Laveaga, con quien mantiene un noviazgo desde hace aproximadamente una década.

Aunque no confirmó una fecha para la boda, aseguró que, de celebrarse, sería una ceremonia sencilla y familiar.

"Yo creo que más bien sería una ceremonia con la pura familia, mis hijos, algo chiquito, nada más".

Sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en padre a sus 55 años, Alejandro Fernández reconoció que es un tema del que ha hablado con su pareja, aunque por ahora no se imagina retomando esa etapa.

"No sé, estamos ahí en pláticas, pero no me veo ahorita regresando a cambiar pañales otra vez, y hacer mamilas y biberones, pero bueno".