El partido entre México y Ecuador dejó varios momentos memorables dentro y fuera de la cancha. Uno de los más comentados en redes sociales fue una publicación en X que aparentemente muestra a una mujer atorada en una reja del Fan Fest instalado en el Parque Fundidora, en Monterrey.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron cientos de reacciones. Sin embargo, las autoridades no han comentado al respecto, por lo que se desconoce si las imágenes son reales o fueron generadas con inteligencia artificial (IA).

¿Qué muestran las imágenes de la mujer atorada en una reja del Fan Fest?

En redes sociales circulan unas imágenes en las que presuntamente una mujer intenta brincar la reja del recinto para ingresar al Fan Fest y queda atorada entre los barrotes .

En las imágenes también se observa que varias personas intentan ayudarla y que, aparentemente, se utiliza una grúa para liberarla.

No obstante, los usuarios de X señalan que los bomberos, así como cualquier otra autoridad correspondiente, hubiera usado una escalera en lugar de una grúa.

Ella quería entrar al #FanFest en Monterrey le cerraron la puerta, insistió y pues, se atoró en la valla metálica de 4 metros del Parque Fundidora

Fue necesario bajarla en grúa!@MtyFollow @AsiEsMonterrey @LuisCardenasMx @anafvega @SheilaRenne @PamCerdeira pic.twitter.com/QMGGgxUrgp — Judith Medrano (@JudithMedrano) July 1, 2026

Redes sociales reaccionan al video viral

Como era de esperarse, las imágenes se volvieron virales entre los usuarios de X, quienes compartieron opiniones divididas. Mientras algunos cuestionaron la veracidad de las imágenes, otros aprovecharon la situación para hacer bromas.

Entre los comentarios destacan:

"Qué feliz final, muy muy bien. Hubiera estado mejor que la hubieran dejado ahí y se bajara por sus propios medios; así como se subió, que se baje sola".

"Te pasa una mamada así y no queda de otra que cambiar tu identidad e iniciar una nueva vida en otro país, ¿no?"

"Monterrey está quedando como la ciudad más naca de toda la Copa del Mundo y todo gracias a la gente que anda tirando vallas y brincándose los Fan Fest…"

"La neta pensé que lo de la grúa era IA".

¿Qué pasó en el Fan Fest del Parque Fundidora durante el México vs Ecuador?

Más allá de las imágenes virales, las autoridades de Nuevo León sí confirmaron incidentes durante el acceso al Fan Fest instalado en el Parque Fundidora para el partido entre México y Ecuador.

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos una persona resultó lesionada luego de que un portón metálico de aproximadamente cuatro metros de altura colapsara debido a los empujones de aficionados que buscaban ingresar al recinto.

Así reaccionaron algunas personas después de que los policías le lanzaran gas pimienta en los accesos del Parque Fundidora en Nuevo León, para impedir el acceso al Fan Fest tras avisar de cupo lleno.



Video: Karla Saray en Facebook pic.twitter.com/xkBcjiqLcD — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) July 1, 2026

La persona lesionada recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital General de Zona No. 21.

Las autoridades habían cerrado los accesos alrededor de las 17:00 horas, luego de que el Fan Fest alcanzara su capacidad máxima de 150 mil asistentes.

En redes sociales también circularon videos de aficionados intentando brincar las rejas en distintos puntos del recinto, así como imágenes de elementos de seguridad utilizando gases para dispersar a la multitud.