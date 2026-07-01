Autoridades de la Ciudad de México informaron sobre la muerte de 4 personas durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026, lo que generó concentraciones masivas en Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Salud, Nadim Gasman, detalló que tres de las defunciones ocurrieron por asfixia en inmediaciones de Paseo de la Reforma y corresponden a un hombre de 44 años, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años.

Sobre la cuarta persona fallecida dijo que se trata de un masculino de 30 años de edad, del que todavía se desconoce su identidad y que murió tras presentar un estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo, tras ser trasladado al hospital presentó un para respiratorio.

La funcionaria mencionó que se realizaron 1,615 atenciones médicas por situaciones como esguinces, intoxicaciones etílicas, fracturas, crisis de ansiedad y otros incidentes derivados de las aglomeraciones. Y detalló que del total de atenciones, 28 personas tuvieron que ser trasladas a hospitales.

El triunfo de México ante Ecuador provocó celebraciones multitudinarias en la capital del país, especialmente en Reforma y el Ángel de la Independencia, puntos tradicionales de reunión para los aficionados.