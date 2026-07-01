TE RECOMENDAMOS

¿Gilberto Mora y Jorge Salinas son familia? El parecido que se volvió viral

¿Gilberto Mora y Jorge Salinas son familia? El parecido que se volvió viral

Quiñones tuvo un gran gesto con Gilberto Mora en pleno himno y las redes estallan

Quiñones tuvo un gran gesto con Gilberto Mora en pleno himno y las redes estallan

Ibai Llanos enciende el Mundial: “México puede ser campeón del mundo”

Ibai Llanos enciende el Mundial: “México puede ser campeón del mundo”

Conductor menosprecia a Cabo Verde y asegura que Argentina es 100 veces mejor: “No existen como selección”

Conductor menosprecia a Cabo Verde y asegura que Argentina es 100 veces mejor: “No existen como selección”

¿Quién es Erling Haaland? Edad, cuánto mide, quién es su pareja, su dieta y la fortuna del goleador de Noruega

¿Quién es Erling Haaland? Edad, cuánto mide, quién es su pareja, su dieta y la fortuna del goleador de Noruega

Autoridades de la Ciudad de México informaron sobre la muerte de 4 personas durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026, lo que generó concentraciones masivas en y el Zócalo capitalino.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Salud, Nadim Gasman, detalló que tres de las defunciones ocurrieron por asfixia en inmediaciones de Paseo de la Reforma y corresponden a un hombre de 44 años, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años.

Sobre la cuarta persona fallecida dijo que se trata de un masculino de 30 años de edad, del que todavía se desconoce su identidad y que murió tras presentar un estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo, tras ser trasladado al hospital presentó un para respiratorio.

La funcionaria mencionó que se realizaron 1,615 atenciones médicas por situaciones como esguinces, intoxicaciones etílicas, fracturas, crisis de ansiedad y otros incidentes derivados de las aglomeraciones. Y detalló que del total de atenciones, 28 personas tuvieron que ser trasladas a hospitales.

El triunfo de México ante Ecuador provocó celebraciones multitudinarias en la capital del país, especialmente en Reforma y el Ángel de la Independencia, puntos tradicionales de reunión para los aficionados.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]