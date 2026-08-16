Emily Ratajkowski volvió a acaparar las miradas en redes sociales al compartir una serie de imágenes de sus vacaciones, donde mostró su estilo veraniego y algunos de los momentos más especiales de su descanso junto al mar. La modelo y empresaria dejó ver no solo su pasión por la moda de playa, sino también aspectos de su vida personal y sentimental.

La también fundadora de la firma de trajes de baño iNAMORATA publicó varias fotografías. En las instantáneas apareció luciendo diferentes conjuntos de bikini, entre ellos un modelo con estampado animal print y otro de rayas, mientras disfrutaba de un paseo en yate.

Además, Emily Ratajkowski compartió un momento familiar junto a su hijo Sylvester, quien se divertía jugando en la arena mientras ella aprovechaba para relajarse bajo el sol.

Las fotografías también llamaron la atención por la aparición del cineasta francés Romain Gavras. En una de las postales, la pareja intercambia un romántico beso, confirmando la sólida etapa que atraviesan juntos. Ambos fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en noviembre del año pasado, cuando fueron vistos compartiendo muestras de cariño en Nueva York. Desde entonces, han mostrado parte de su relación públicamente a través de redes sociales.

Este romance se ha convertido en una de las relaciones más estables de Emily desde su separación del productor cinematográfico Sebastian Bear-McClard, con quien estuvo casada y comparte la crianza de su hijo.

Las nuevas publicaciones de la modelo llegan poco después de que trascendiera que trabaja en un nuevo libro titulado Mother Fcker*, proyecto que abordará temas relacionados con la maternidad, la identidad femenina y sus experiencias como madre soltera en el mundo de las citas.

Según se ha informado, la obra explorará los desafíos y reflexiones que ha enfrentado desde el fin de su matrimonio, además de analizar cómo las mujeres construyen su identidad en la sociedad actual. El libro continúa la línea de trabajo autobiográfico que inició con My Body, la colección de ensayos que publicó en 2021 y en la que abordó cuestiones relacionadas con el feminismo, la imagen corporal, el poder y la sexualidad.

Tras su divorcio en 2022, Emily Ratajkowski se convirtió en protagonista habitual de los titulares por su vida sentimental. Durante los últimos años fue relacionada con diversas figuras del entretenimiento, incluyendo al DJ Orazio Rispo, el comediante Eric André, Pete Davidson e incluso el cantante Harry Styles, con quien fue fotografiada en Tokio durante 2023.

La modelo también ha hablado abiertamente sobre el impacto emocional que tuvo el final de su matrimonio. En distintos escritos y entrevistas, ha explicado cómo atravesó un importante proceso de transformación personal tras la ruptura, así como las dificultades que enfrentó ante la atención mediática y las opiniones sobre su nueva vida como madre soltera.

Mientras continúa desarrollando nuevos proyectos editoriales y empresariales, Emily Ratajkowski sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del mundo de la moda y las redes sociales, donde cada una de sus publicaciones genera conversación entre millones de seguidores.