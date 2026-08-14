La influencer y modelo Anastasia Karanikolaou deslumbró a sus millones de seguidores en redes sociales tras compartir una serie de fotografías desde un lujoso yate, donde lució un diminuto bikini rojo que rápidamente llamó la atención.

En las imágenes, Stassie Baby aparece disfrutando de una jornada soleada en el yate, posando con un conjunto de baño en color rojo intenso que resaltó su bronceado y su figura. La publicación acumuló decenas de comentarios y reacciones en cuestión de horas, con fanáticos elogiando tanto su atuendo como el espectacular escenario que sirvió de fondo para la sesión fotográfica.

La creadora de contenido, quien ha construido una sólida presencia en Instagram a lo largo de los años, suele compartir momentos de sus vacaciones, colaboraciones con marcas y eventos exclusivos. Cada una de sus apariciones en redes genera gran expectativa entre sus seguidores, especialmente cuando se trata de sesiones que combinan moda, lujo y destinos paradisíacos.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.