No todo fue celebración y gozo tras el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes de las autoridades de Salud de la capital y una confirmación por parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, tres personas fallecieron en las inmediaciones de Avenida Reforma. ¿Qué les pasó?

La Secretaría de Salud de la CDMX reportó el deceso de tres personas durante los festejos en la Alcaldía Cuauhtémoc. Según anunció, en las primeras horas del 1 de julio se confirmaron dos muertes tras aplicar maniobras de reanimación en un hombre de 44 años y una mujer de 19.

Personal de Protección Civil, incluidos paramédicos, llevaron a cabo su protocolo de reanimación tras encontrarlos inconscientes en la zona de Hamburgo y Lancaster, poco después se confirmaron sus fallecimientos a causa de asfixia.

Momentos más tarde, Salud de la Ciudad de México reportó una tercera muerte en la calle Berna, en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Al igual que en los casos previos, el personal de auxilio aplicó protocolos de reanimación a una mujer de 48 años sin éxito; el informe oficial apunta que también murió por asfixia.

En un comunicado, la jefa de gobierno lamentó lo ocurrido y ofreció apoyo a las familias de los fallecidos.

“Como lo informó @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida”, señaló en X.

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

“Desde el @GobCDMX estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario.Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, agregó.

Miles de mexicanos se congregaron en las periferias del Centro Histórico, Monumento de la Revolución, Avenida Reforma, el Ángel de la Independencia, Torre del Caballito y calles aledañas para apoyar a la Selección Mexicana en su paso por los 16avos de final frente a Ecuador.