Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil este martes y se convirtió en el primer combinado europeo en clasificar a octavos de final del Mundial 2026.

La selección de Haaland se verá con Brasil.

Erling Haaland lideró el martes Noruega hacia el primer triunfo de su historia en un partido de eliminación directa de un Mundial al anotar el 2-1 en el epílogo del partido contra Costa de Marfil por los dieciseisavos de final.

En su primera Copa del Mundo, el dueño de los goles en el Manchester City selló la victoria tras una asistencia de Patrick Berg a los 86 minutos en el Estadio de Dallas.

The Striking Viking 🇳🇴🐐 pic.twitter.com/AKupdycbFH — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) June 23, 2026

Noruega, de vuelta a la máxima competencia después de 28 años , jugará los octavos de final contra Brasil, que la víspera superó 2-1 a Japón. El partido será el próximo domingo en Nueva Jersey.

El extremo Antonio Nusa abrió el marcador a los 39 minutos con un derechazo desde el vértice del área imposible de atajar para Yahia Fofana. Amad Diallo anotó el empate provisorio para los africanos a los 74.

Haaland, de 1,95 metros, ha marcado en 13 partidos consecutivos con Noruega. Suma 25 goles en ese tramo. En la actual edición del certamen, está a uno del máximo goleador Lionel Messi.