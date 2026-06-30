Después de concluir su participación en el Mundial 2026, en medio de restricciones, una FIFA politizada bajo las influencias de Donald Trump y su participación en la guerra en Medio Oriente, además de complicaciones en la logística e incluso racismo, Irán dejó México para volver a su país, pero lo hizo de la manera más especial…

Momentos antes de abandonar el país, la afición de Tijuana expresó su cariño y respeto a la selección iraní, reconociendo sus esfuerzos y su resiliencia ante las adversidades vividas durante la Copa.

En videos que circulan en redes sociales, se muestra a la afición despidiendo a los iraníes con lágrimas en los ojos, música, porras, aplausos, incluso con un homenaje a las 168 víctimas del primer ataque que sufrió el país a manos de Israel y Estados Unidos al inicio de la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero de 2026. Cabe recordar que ambos países desataron el conflicto al bombardear una escuela primaria de niñas en Irán.

Los asistentes a la despedida de Irán enviaron los mejores deseos para el país entero que continúa bajo el asedio israelí y estadounidense a pesar de los intentos por llegar a un acuerdo de paz.

El unísono de “Irán, hermano, ya eres mexicano”, la selección iraní dejó las instalaciones del hotel Marriot en Tijuana para dirigirse en un vuelo a Estambul, Turquía, donde tomarán otro vuelo de conexión a Teherán.

El cariño y el respeto fue mutuo. Antes de dejar México, la selección iraní se reunió con algunos fanáticos en las inmediaciones de su campamento en Tijuana este fin de semana para firmar autógrafos y tomarse fotos, además demostraron su apoyo a México para que gane el Mundial y agradeció todo el apoyo que recibieron ante las adversidades que padecieron.

La delegación iraní dijo en la despedida: “Les agradecemos tanto por el amor que nos dieron, sufrimos por sus vecinos del norte muchas injusticias, pero nos hemos sentido acompañados por ustedes. Nuestro país también es su segunda casa y están las puertas abiertas para ustedes porque los queremos mucho. Lo de esta Copa del Mundo va a ser histórico en nuestras relaciones. Tuvimos esperanzas hasta el último momento y nos vamos con la cabeza en alto”.

Aficionados mexicanos se congregaron a las afueras del hotel de la selección iraní de fútbol para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia de la escuela de Minab. pic.twitter.com/CIi4dZiTVV — ألأحداث ألإيرانية بالعربية (@iranin_arabic) June 30, 2026

En un mensaje separado, el defensa iraní Ramin Rezaeian dijo sobre la afición mexicana y el apoyo recibido: “En nombre mío y de todos mis compañeros de la selección iraní, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y profunda gratitud a México por su cálida hospitalidad. Nos han llenado de amor, calidez y una amabilidad inolvidable. Gracias al maravilloso pueblo mexicano por su cariño y apoyo, que nos han hecho sentir como en nuestro segundo hogar. Todo nuestro respeto y aprecio para ustedes”.

A través de Instagram, la selección escribió un último mensaje a México: “La amistad no necesita traducción. Gracias México por abrirnos sus puertas. Su acto se quedó en nuestros corazones”.