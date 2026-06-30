Las fuertes lluvias registradas la mañana de este martes 30 de junio provocaron afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde las operaciones de aterrizaje y despegue fueron restringidas a una sola pista para garantizar la seguridad de los vuelos.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, debido a la persistente lluvia en el perímetro aeroportuario, las operaciones se realizan únicamente en la pista 05 Izquierda/23 Derecha, mientras que la segunda pista permanece fuera de servicio de manera temporal.

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Debido a la persistente lluvia en el perimetro del aeropuerto y a fin de minimizar riesgos a la seguridad, se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha, estimando reanudar aterrizajes y despegues en ambas pistas en aproximadamente una… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 30, 2026

La terminal aérea explicó que esta medida busca minimizar riesgos para las aeronaves y los pasajeros, y estimó que las operaciones normales en ambas pistas podrían reanudarse en aproximadamente una hora, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Ante esta situación, el AICM recomendó a los viajeros que tengan vuelos programados consultar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo, ya que podrían registrarse retrasos tanto en llegadas como en salidas.

Lluvias intensas activan Alerta Naranja en la CDMX

Las afectaciones en el aeropuerto ocurren mientras la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por la persistencia de lluvias fuertes durante la mañana de este martes 30 de junio.

La alerta aplica para las alcaldías:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Venustiano Carranza

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones por posibles encharcamientos, inundaciones, caída de árboles y afectaciones a la movilidad.

Viaducto Miguel Alemán, completamente inundado

Uno de los puntos con mayores afectaciones es el Viaducto Miguel Alemán, a la altura de Ciudad Deportiva, donde se reporta una inundación que prácticamente impide el paso de vehículos.

El alto nivel del agua ha provocado un importante rezago vehicular y complicaciones para miles de automovilistas que intentan desplazarse hacia el oriente y centro de la Ciudad de México.

Las autoridades recomiendan evitar la zona y buscar rutas alternas mientras continúan las labores para reducir los niveles de agua.

¿Habrá retrasos en vuelos del AICM?

Aunque el aeropuerto no ha informado sobre cancelaciones generalizadas, la operación con una sola pista puede generar demoras en aterrizajes y despegues, por lo que se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos de sus respectivas aerolíneas antes de salir hacia la terminal aérea.

La combinación de lluvias intensas, inundaciones y reducción temporal de operaciones convierte a este martes en una jornada complicada tanto para quienes viajan por avión como para los automovilistas que circulan por el oriente de la Ciudad de México.