La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador este martes 30 de junio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de cerrar la fase de grupos con paso perfecto: nueve puntos y sin recibir un solo gol .

El encuentro ha generado una gran expectativa entre la afición, al grado de que los boletos en reventa alcanzaron precios de hasta 129 mil pesos. Si no quieres perderte el partido, aquí te contamos a qué hora juega el Tri, dónde verlo EN VIVO y quién sería su próximo rival en caso de avanzar.

¿Cuándo y dónde se juega México vs Ecuador?

El partido entre México y Ecuador se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

¿A qué hora juega México vs Ecuador?

La cita es a las 7:00 p.m. (hora del centro de México) .

¿Dónde ver EN VIVO México vs Ecuador?

El partido podrá seguirse en televisión abierta y plataformas de streaming a través de:

Azteca 7

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Datos rápidos del partido México vs Ecuador

Partido: México vs Ecuador

Fecha: 30 de junio de 2026

30 de junio de 2026 Hora: 7:00 p.m. (tiempo del centro de México)

7:00 p.m. (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Ciudad de México

Estadio Ciudad de México Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium

¿Cómo llega México al partido contra Ecuador?

La Selección Mexicana llega a este compromiso tras terminar la fase de grupos con marca perfecta, al sumar nueve puntos y mantener su portería invicta, un desempeño que la coloca como una de las selecciones más sólidas del torneo.

Ahora buscará vencer a Ecuador para seguir avanzando en la Copa del Mundo y mantenerse en la pelea por el título.

¿Qué pasa si México pierde ante Ecuador?

Si la Selección Mexicana pierde ante Ecuador, quedará eliminada automáticamente del Mundial 2026. Al tratarse de los dieciseisavos de final, el torneo entra en una fase de eliminación directa, por lo que el equipo que pierde queda fuera de la competencia y el ganador avanza a los octavos de final.

¿Quién sería el próximo rival de México si vence a Ecuador?

Si el equipo dirigido por Javier Aguirre derrota a Ecuador, enfrentará al ganador del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo, encuentro programado para el 1 de julio en el Estadio Atlanta, a las 10:00 a.m. (hora del centro de México).

Ese partido podrá verse a través de ViX Premium.

En caso de avanzar, la Selección Mexicana volvería a la actividad el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.