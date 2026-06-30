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La sede de la lanzó una nueva edición de su programa “Verano Puma en Línea”, un curso intensivo diseñado para quienes buscan prepararse de manera efectiva para el examen TOEFL iBT. La propuesta tiene un formato accesible, clases en tiempo real y un enfoque práctico en habilidades clave del idioma inglés.

¿En qué consiste el curso?

Se trata de un , con un total de 16 sesiones distribuidas en cuatro clases por semana. Las sesiones están enfocadas en el desarrollo de un nivel avanzado de inglés, con especial atención en:

  • Expresión oral.
  • Redacción académica.
  • Comprensión auditiva.
  • Elaboración de ensayos escritos y orales.

Las clases se imparten completamente en línea a través de la plataforma WebEx, lo que permite la. Además, quienes no puedan conectarse a alguna sesión tendrán la opción de ver las grabaciones posteriormente.

Fechas y horarios

El curso se llevará a cabo del 6 al 31 de julio de 2026, con clases los siguientes días:

  • Lunes, martes, jueves y viernes.

Los participantes podrán elegir entre dos horarios:

Matutino:

  • 9:00 a 10:00 a.m. (hora CDMX).
  • 8:00 a 9:00 a.m. (hora PST).

Vespertino:

  • 3:00 a 4:00 p.m. (hora CDMX).
  • 2:00 a 3:00 p.m. (hora PST).

Costo del curso

El precio total del programa es de 160 dólares estadounidenses, el cual debe cubrirse en una sola exhibición. No se contemplan descuentos adicionales.

No hay reembolsos una vez realizado el pago, salvo en caso de cancelación del curso.

Se puede solicitar comprobante de pago, pero no se emiten facturas.

El curso abrirá únicamente si se alcanza un cupo mínimo de 10 personas.

Requisitos e inscripción

El curso está abierto al público en general, por lo que no es necesario para participar.

El proceso de inscripción consta de dos pasos principales:

Para quienes residan en Estados Unidos, también existe la opción de pagar mediante depósito bancario o en efectivo directamente en las s.

Una vez completado el pago:

El participante recibirá un correo de bienvenida con instrucciones de acceso.

Las claves de ingreso no se entregan de inmediato, ya que primero se asigna un grupo.

Se podrá iniciar el curso en la siguiente fecha programada disponible.

Información de contacto

Para más detalles, la sedepone a disposición los siguientes datos:

  • Teléfono: 213-627-3930.
  • Dirección: 634 S. Spring St. Suite 910, Los Angeles, CA 90014.

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