Obtener la visa americana de turista por primera vez es un trámite clave para quienes desean viajar a Estados Unidos, ya sea por vacaciones, visitas familiares o negocios. Sin embargo, además de cumplir con ciertos requisitos, es importante conocer con claridad cuánto cuesta el proceso y cómo realizar el pago correctamente, ya que este paso es indispensable para poder avanzar con la cita.

Te explicamos todo lo que debes saber, desde las tarifas vigentes hasta el procedimiento paso a paso.

¿Cuánto cuesta la visa de turista B1/B2?

La visa de turista B1/B2 tiene una tarifa consular establecida en 185 dólares estadounidenses para los solicitantes. Este monto corresponde al pago por la solicitud y es obligatorio, independientemente de si la visa es aprobada o no.

No obstante, existe una tarifa especial para menores de edad:

$15 dólares para menores de 15 años, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

El padre o tutor es mexicano y solicita la visa al mismo tiempo.

El padre o tutor es mexicano y ya cuenta con una visa B1/B2 vigente por 10 años.

En estos casos, la vigencia de la visa puede ser de hasta 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa, la vigencia será de 10 años desde la fecha de emisión.

Paso a paso: cómo pagar la visa americana

El proceso de pago se realiza a través del sistema oficial de citas y requiere seguir una serie de pasos específicos:

1. Crear una cuenta

El primer paso es ingresar al sitio oficial del Servicio de Citas para Visas y crear una cuenta personal en: https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv.

Desde esta plataforma podrás iniciar tu solicitud y gestionar el pago.

2. Elegir el método de pago

Una vez dentro del sistema, debes avanzar hasta la sección de pago. Ahí podrás seleccionar alguna de las siguientes opciones:

Pago en efectivo.

Transferencia electrónica interbancaria (SPEI).

3. Pago en efectivo

Si eliges pagar en efectivo, el procedimiento es el siguiente:

Descarga e imprime la hoja de “Pago en Efectivo”.

Acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío.

Entrega el talón al cajero e indica que realizarás el pago de una solicitud de visa de Estados Unidos.

Conserva el recibo como comprobante.

4. Pago mediante transferencia SPEI

Esta modalidad es más rápida y evita acudir al banco:

El sistema te proporcionará los datos necesarios para hacer la transferencia.

Realiza el pago desde cualquier banco hacia BanBajío.

Sigue cuidadosamente las instrucciones para que el pago se registre correctamente.

Importante: Desde el 11 de julio de 2025, ya no se aceptan pagos a través de Banamex, por lo que es fundamental utilizar las opciones habilitadas.

¿Cuánto cuesta recibir la visa?

Un cambio reciente importante es que la entrega del documento ya no está incluida en el costo de la solicitud. Ahora, existen tarifas adicionales dependiendo del método de entrega que elijas:

Entrega a domicilio: $400 pesos mexicanos.

Entrega en sucursal DHL: $320 pesos mexicanos.

Recoger en CAS: Sin costo.

Puedes recoger tu visa de manera gratuita en los Centros de Atención al Solicitante (CAS) ubicados en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, entre otras.

Si prefieres recibirla por paquetería, debes:

Ingresar a tu perfil en el sistema de citas.

Seleccionar la opción de “solicitud de entrega premium”.

Realizar el pago en Scotiabank, BanBajío o mediante transferencia SPEI.

Después de realizar el pago de la visa, recibirás un correo electrónico desde la dirección donotreply@usvisa-info.com confirmando que tu transacción fue aprobada. Este proceso puede tardar hasta dos días hábiles, por lo que es importante considerar este tiempo antes de intentar avanzar con la programación de tu cita.