La previa del partido México vs Ecuador en el Mundial 2026 comenzó a calentarse incluso antes del silbatazo inicial; luego de un largo traslado de aproximadamente nueve horas, la Selección de Ecuador llegó a su hotel de concentración, donde fue recibida por decenas de aficionados mexicanos quienes, entre cánticos, porras y el tradicional apoyo al Tri, no dejaron que los jugadores descansaran y durmieran durante la noche.

Después de un extenso viaje de alrededor de nueve horas para llegar a la sede del encuentro, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece arribó a su hotel la noche del lunes, para prepararse de cara a su encuentro con el Tricolor este martes 30 de junio a las 7 de la noche en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, su traslado a la capital, después de haber jugado en Estados Unidos no fue el esperado, ya que Beccacece acusó que hubo un retraso considerable que no había sufrido en lo que va de la justa mundialista.

“Un retraso en el vuelo, luego el traslado al hotel, terminó siendo un vuelo de 9 horas, hemos tardado tres horas más de lo establecido, el equipo está a cinco minutos de llegar (al hotel). Acá no ha sido igual, el equipo está bien, entusiasmado, obviamente contra un rival que en fase de grupo tuvo buenos resultados, trabaja de manera extraordinaria, jugando amistosos, creo que el trabajo y la planificación (de México) fue correcta”, dijo el director técnico de Ecuador en conferencia de prensa.

Cuando se le preguntó si estaba molesto por los problemas de última hora, contestó: “No, no estoy molesto, agradecido, llegamos cansados, pero no estoy enojado, bueno, se dio así, nosotros estamos enfocados en ir a cenar, en descansar, mañana levantarnos, desayunar, una activación, almorzar, la charla y a competir”.

Pero los seleccionados de Ecuador no sólo enfrentaron el retraso de su llegada a México, sino que una vez que arribaron a su hotel se encontraron con decenas de aficionados que ya los esperaban para “hacerlos sufrir” y distraerlos horas antes de su encuentro con el equipo dirigido por Javier Aguirre.

En las redes sociales se hizo un llamado para “no dejar dormir” a los ecuatorianos, por lo que se invitó a congregarse en las inmediaciones del Westin Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México (hotel en el que actualmente se encuentran hospedados).

A las afueras de dicho recinto se encontraban aficionados de Ecuador que apoyaban a su selección, pero rápidamente llegaron los mexicanos y empezaron a hacer ruido; algunos automovilistas pasaban y tocaban el claxon, otros lanzaron pirotecnia y tocaron tambores y unos más entonaron el famoso “Cielito Lindo”.

Este tipo de recibimientos ha ocurrido en diferentes Mundiales y torneos internacionales, cuando aficionados buscan motivar a su equipo o ejercer presión sobre el rival. En este caso, el actuar de la afición mexicana dividió opiniones, ya que mientras algunos apoyaron lo que hicieron, otros más manifestaron estar en contra y señalaron que ese tipo de acciones son irrespetuosas y no reflejan la verdadera pasión del futbol.

Sheinbaum reclama a aficionados mexicanos: pide respeto para la selección de Ecuador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes festejar con "respeto" y "responsabilidad" durante México vs Ecuador, partido de dieciseisavos del Mundial que se disputará en el Estadio Ciudad de México. La mandataria exigió que los aficionados recojan su basura cuando se vayan, además de que indicó que se debe ser “respetuosos” con la selección ecuatoriana, esto después de que varios mexicanos se dieron cita en el hotel donde se encuentran concentrados los dirigidos por Sebastián Beccacece.