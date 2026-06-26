Una transmisión en vivo de los festejos por la victoria de México frente a Chequia en el Mundial 2026 terminó reuniendo a una familia con su mascota. Una perrita que permaneció desaparecida durante casi un mes fue reconocida por su dueña gracias a un video publicado en Facebook desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La perrita, llamada "Gorda", se viralizó rápidamente en redes sociales. De acuerdo con su dueña, Ale García, la mascota se encontraba desaparecida desde el pasado 27 de mayo . Desde entonces, había compartido fotografías y una publicación en el grupo de Facebook de su fraccionamiento con la esperanza de que alguien la reconociera.

"Vecinos, por favor ayúdenme. Se perdió mi perrita. Se salió en la calle San Carlos, en Lomas de Guadalupe. Si alguien la ve o tiene cualquier información, por favor comuníquense conmigo lo antes posible. Se los agradecería muchísimo", se lee en la publicación.

Así fue el reencuentro de "Gorda" con su dueña

García identificó a "Gorda" gracias a una transmisión en vivo de los festejos por el triunfo del Tri, difundida por la página de Facebook Carretoneando. En el video se observa a un aficionado cargando a la perrita mientras baila y celebra junto con otros seguidores de la Selección Mexicana.

Una perrita llevaba un mes desaparecida y ayer sus dueños la encontraron porque la vieron en una transmisión en vivo durante los festejos por la victoria de México JAJAJAJAJA🥹✨🐶



Amo a mi país🇲🇽❤️ pic.twitter.com/3tpawd8QsQ — Roberto Haz (@tudimebeto) June 25, 2026

"Hasta el perro anda festejando", se lee en el texto que acompaña el video.

Tras reconocer a su mascota y recogerla en un Estadio de su localidad, García compartió la noticia en redes sociales.

"La vida es buena. México ganó y mi perrita la encontré después de muchooo tiempo por un en vivo jsjsjsjs. Gracias por los mensajes, ya está en casa y la vamos a llevar al veterinario".

La página Carretoneando informó que el reencuentro estuvo lleno de lágrimas y emoción. Además, señaló que lo primero que hicieron sus dueñas fue llevar a "Gorda" al veterinario para realizarle un chequeo general, consentirla y comenzar su recuperación.

Usuarios celebran el reencuentro en redes sociales

La historia conmovió a miles de usuarios, quienes celebraron que "Gorda" regresara a casa después de casi un mes desaparecida.

Entre los comentarios más destacados se encuentran:

"¡No estaba muerta, andaba de parranda!"

"Esta es la mejor noticia que he visto en mucho tiempo."

"De esas historias que deja este Mundial. ¡Qué bueno que la encontraron!"

"Esas historias que me encantan. ¡Qué alegría! La perrita regresó; no andaba perdida, andaba en el desmadre jajaja."

"En la fiesta mundialista andaba ella."

"La realidad superando a la IA."

Sin duda, esta se ha convertido en una de las historias virales más entrañables que ha dejado el Mundial 2026.