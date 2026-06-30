La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó un reclamo oficial ante la organización del Mundial 2026 tras denunciar acciones extrafutbolísticas ocurridas antes del partido de dieciseisavos de final contra México, al considerar que vulneran los principios de juego limpio y fair play.

En un comunicado difundido este martes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que ya presentó una queja formal por los hechos registrados en la previa del encuentro, luego de que aficionados mexicanos realizaran una serenata frente al hotel de concentración de la selección ecuatoriana durante la madrugada.

AFICIÓN MEXICANA 🇲🇽 VINO AL HOTEL DE ECUADOR 🇪🇨



Los aficionados han venido con sus carros, trompetas, motos, todo haciendo ruido para la selección sudamericana, tratando de no dejarlos dormir. Jugadores se asoman desde sus habitaciones. pic.twitter.com/ltJ6i0DKfn — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) June 30, 2026

La FEF aseguró que este tipo de conductas "distan mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar", por lo que solicitó la intervención de las autoridades competentes.

Ecuador pide proteger a jugadores e hinchas

En el comunicado, el organismo hizo un llamado para que se adopten las medidas necesarias con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los futbolistas, cuerpo técnico y aficionados ecuatorianos.

Además, expresó su confianza en que estos hechos no empañen la competencia y reiteró que el respeto y el fair play deben prevalecer durante la Copa del Mundo.

"Responderemos en la cancha"

La Federación Ecuatoriana concluyó su posicionamiento con un mensaje contundente al señalar que "Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas", dejando claro que buscará enfocarse en lo deportivo durante el enfrentamiento ante México.

La polémica surge luego de que decenas de aficionados mexicanos acudieran al hotel de concentración de Ecuador durante la madrugada para realizar una serenata y generar ruido, una práctica que históricamente se ha utilizado en el futbol para intentar incomodar al rival antes de un partido decisivo