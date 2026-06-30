La Selección Mexicana enfrentará este martes a Ecuador en un partido decisivo del Mundial 2026. Con motivo del encuentro, el Gobierno de la Ciudad de México reactivará la ley seca en algunas zonas del Centro Histórico y ampliará el horario de servicio del Metro y Metrobús. Te contamos dónde aplicará la restricción, cuál será su horario y qué líneas del transporte público operarán hasta más tarde.

¿Habrá ley seca por el partido México vs Ecuador?

La CDMX anunció a través de la Gaceta Oficial que reactivará la ley seca con motivo del partido entre México y Ecuador, que se disputará este martes a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca ).

La medida busca "preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas asistentes", así como "prevenir conductas que pudieran alterar la sana convivencia durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el mayor evento deportivo del mundo", de acuerdo con la Gaceta Oficial.

¿Cuál será el horario de la ley seca?

El horario será el mismo que durante el partido anterior de la Selección Mexicana:

De las 15:00 horas del 30 de junio .

. A las 07:00 horas del 1 de julio.

¿En qué zonas aplica la ley seca?

La ley seca no aplicará en toda la Ciudad de México. La restricción únicamente afectará la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico y en las siguientes colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

¿En qué establecimientos sí se permitirá la venta de alcohol?

El consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos estará permitido únicamente dentro de los siguientes establecimientos mercantiles:

Salones de fiestas

Restaurantes

Establecimientos de hospedaje

Clubes privados

Salas de cine

Teatros

Auditorios

¿Cuáles son las sanciones por incumplir la ley seca?

Quienes consuman bebidas alcohólicas en la vía pública podrían recibir alguna de las siguientes sanciones, de acuerdo con el artículo 28, fracción V, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México:

Multa de 21 a 30 UMA , equivalente aproximadamente a 2,463.51 y 3,519.30 pesos .

, equivalente aproximadamente a . Arresto de 25 a 36 horas .

. Trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

¿Qué líneas del Metro ampliarán su horario?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que extenderá una hora su servicio para facilitar el traslado de los aficionados que asistan al partido o regresen de los festejos.

Las siguientes líneas operarán hasta la 1:00 a.m. del 1 de julio:

Línea 1: Pantitlán-Observatorio

Pantitlán-Observatorio Línea 2: Cuatro Caminos-Tasqueña

Cuatro Caminos-Tasqueña Línea 3: Indios Verdes-Universidad

#TarjetaInformativa: Este martes 30 de junio, las Líneas 1, 2 y 3 extenderán horario al término del servicio. pic.twitter.com/o7ygRk9iVM — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 29, 2026

¿Qué líneas del Metrobús tendrán horario extendido?

El Metrobús de la Ciudad de México también ofrecerá servicio especial la noche del martes 30 de junio.

Líneas con última salida a las 2:00 a.m. del 1 de julio

Línea 1

El Caminero

Insurgentes

Indios Verdes

Línea 2

Tacubaya

Tepalcates

Línea 5

Preparatoria 1

Río de los Remedios

Línea 6

Villa de Aragón

El Rosario

Líneas con última salida a la 1:00 a.m. del 1 de julio

Línea 3

Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 4

Buenavista

San Lázaro

Hidalgo

Amajac

Línea 7

Campo Marte

La Diana

Psst psst 🗣️



Para un regreso seguro 🏡 Metrobús extiende su horario mañana martes 30 de junio. Estas serán las últimas salidas. 😉👇



¡Prevé tu trayecto! pic.twitter.com/B14HJquC3J — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 30, 2026