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El conductor que arrolló a una multitud y dejó al menos 17 personas lesionadas durante un festejo por el la semana pasada en Los Cabos, Baja California Sur, (noroeste de México) falleció este martes, según informaron las autoridades.

"Lamentamos informar el fallecimiento del conductor del vehículo del atropellamiento del miércoles pasado, hoy a la 9:43 am (15:43 GMT). Nuestras condolencias a la familia", indicó el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, en un mensaje en redes.

El conductor, identificado como Roberto Arellano Acevedo, embistió con su vehículo a una multitud que celebraba el triunfo de la selección mexicana sobre Chequia el miércoles pasado.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento, aunque no detalló las causas del mismo.

Tras el atropellamiento masivo, el responsable fue golpeado por aficionados antes de ser detenido por las autoridades, según reportes de medios locales.

Después del incidente, las autoridades municipales informaron la detención del conductor, quien permanecía bajo custodia de la autoridad ministerial mientras se realizaban las investigaciones y recibía atención médica.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Los Cabos, 17 personas, incluido el conductor, fueron atendidas por personal de emergencia y trasladadas a distintos hospitales de la zona.

El incidente ocurrió durante las celebraciones que se realizaron en distintas ciudades del país tras la clasificación de la selección mexicana a los dieciseisavos de final del Mundial.

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