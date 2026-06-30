Una profunda consternación se vive en Venezuela luego de que diversos reportes señalaran la muerte de al menos 100 niños pertenecientes a la organización de béisbol infantil Criollitos de La Guaira, tras la tragedia provocada por el fuerte terremoto que sacudió al país el pasado miércoles 24 de junio.

La noticia ha generado una ola de solidaridad dentro y fuera de Venezuela, mientras miles de personas de alrededor del mundo envían sus condolencias y apoyo a los guaireños y a los damnificados de todo el país tras el doblete sísmico que se registró a las 6:04 pm (el primero tuvo una magnitud de 7.2 y el segundo 7.5, el cual ocurrió apenas 39 segundos después).

De acuerdo con los reportes difundidos a través de los canales oficiales de Instagram, al menos 100 menores de edad pertenecientes a Criollitos de La Guaira, una de las organizaciones de béisbol infantil más importantes del país, fallecieron como consecuencia de los terremotos.

En el perfil oficial de Instagram se han compartido un par de imágenes en las que se honra la vida de los pequeños y se pide por su eterno descanso. “Desde la familia de Bigrod Vzla, nos unimos al inmenso dolor por la lamentable pérdida de los más de 100 niños peloteros de La Guaira, el pasado 24 de Junio durante los terremotos. Hoy se nos va una parte del futuro del campo, pero nos queda el consuelo de saber que jugaron con el corazón hasta el último out. Ahora les toca brillar en el diamante del cielo, como los eternos campeones que siempre serán. Extendemos nuestro más sentido pésame y un abrazo lleno de fortaleza a sus padres, entrenadores, compañeros de equipo y la familia de criollitos de Venezuela. No hay palabras para este dolor, pero los acompañamos en oración”, escribió la cuenta Bigrodvzla.

“No tenemos todos los números reales. Hay como 100 peloteros fallecidos, confirmados por los reportes de la diferentes divisas; y siguen desaparecidos muchos más. Hay muchos que están hospitalizados en los centros de salud de Caracas”, habría dicho Jhorny Sojo, director de Criollitos de Venezuela, en entrevista telefónica con el medio El Pitazo.

Las autoridades continúan con la identificación de las víctimas y la actualización del balance oficial. Debido a que la emergencia sigue en desarrollo, la cifra de personas fallecidas podría modificarse en las próximas horas.

¿Qué es Criollitos de La Guaira?

Criollitos de La Guaira es una organización dedicada desde hace décadas a la formación deportiva de niñas, niños y adolescentes a través del béisbol. El programa ha sido semillero de numerosos peloteros profesionales y representa una de las principales instituciones deportivas infantiles del estado de La Guaira.

Las categorías de la Corporación Criollitos de Venezuela (incluyendo el Directorio Regional de La Guaira) abarcan edades desde los 4 hasta los 17 años, agrupadas en las siguientes divisiones:

-Preparatorio (Nivel I): 4 a 5 años

-Preparatorio (Nivel II): 6 a 7 años

-Pre-Infantil: 8 a 9 años

-Infantil: 10 a 11 años

-Pre-Junior: 12 a 13 años

-Junior: 14 a 15 años

-Juvenil: 16 a 17 años.