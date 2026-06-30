Seis días después de los dos devastadores terremotos consecutivos en Venezuela, centenares de rescatistas de ese país y de otras naciones trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Hasta ahora los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud han dejado al menos 1,719 muertos y más de 5,000 heridos. Más de 50,000 personas son buscadas por sus familiares.

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que equipos de rescate provenientes de Jordania rescataron a un niño de 3 años que había permanecido atrapado bajo los escombros durante seis días en La Guaira.

Indica que más de 3,300 rescatistas han llegado a Venezuela, junto con 140 perros y 700,000 toneladas de ayuda humanitaria.

Rodríguez señala que más de 75,000 familias resultaron afectadas por los sismos.

Mandatarios del bloque Mercosur guardan un minuto de silencio

Los mandatarios y otros funcionarios presentes en la Cumbre de Mercosur que se desarrolla en la ciudad paraguaya de Luque guardaron un minuto de silencio por los más de 1.700 fallecidos y los miles de heridos y desaparecidos a causa de los sismos en Venezuela.

El homenaje respondió a un pedido del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien comenzó su discurso en el encuentro regional expresando su “solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela ante las pérdidas incalculables ocasionadas por los terremotos de la semana pasada”.

Otros asistentes a la cumbre son los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, Jose Antonio Kast, y Ecuador, Daniel Noboa. El mandatario argentino Javier Milei no participa y está representando por su canciller.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son miembros fundadores del Mercosur, mientras Bolivia es socio pleno desde 2024 y Chile y Ecuador son Estados asociados. Venezuela se encuentra suspendida desde 2017 en todos sus derechos y obligaciones como Estado parte del bloque.

El vocero presidencial de Argentina, Adrián Ravier, informó que seis ciudadanos de su país han fallecido a causa de los sismos y ocho han sido reportados como desaparecidos. En tanto, otro nacional está hospitalizado.

Agregó en una rueda de prensa que el gobierno del presidente Javier Milei reforzará la asistencia a los venezolanos con el envío de un avión Hércules en el que viajarán 38 efectivos militares con agua, un generador eléctrico, equipo sanitario, tiendas, cocina de campaña, material de comunicaciones y dos perros de búsqueda con sus guías.

Ravier destacó las labores de Bart, un perro rescatista de la Armada Argentina que logró localizar a dos niños con vida atrapados bajo los escombros en el estado de La Guaira. Además el pastor Belga Malinois recuperó seis cuerpos.

El doctor Ángel Ramírez declaró a la cadena de televisión estatal que el hospital donde trabaja se ha beneficiado de la ayuda de amas de casa que han llevado comida y de empresarios que han donado equipamiento.

“Sin ellos, no hubiéramos podido lograr nada”, afirmó Ramírez, quien trabaja en el Hospital Dr. Domingo Luciani de Caracas.

Comentó a Venezolana de Televisión que el hospital ha atendido a más de 250 pacientes y realizado más de 100 cirugías.

“Nadie está cobrando nada”, recalcó, enfatizando que toda la atención médica es gratuita.

Un cargamento de 47 toneladas métricas con suministros de salud, agua y educación procedente de las reservas de la Unión Europea llegará a Venezuela y se espera más ayuda en los próximos días, anuncia Unicef.

El cargamento incluye kits de emergencia para atención médica urgente, suministros para partos seguros, cuidado del recién nacido y prevención y tratamiento de enfermedades; suministros para la purificación y almacenamiento de agua y tiendas de campaña, entre otros elementos.

“Las familias de los estados afectados necesitan urgentemente agua potable y acceso a atención médica. Muchas duermen a la intemperie, temerosas de las réplicas. Estos suministros nos ayudarán a brindar a los niños y a las familias lo que más necesitan ahora: atención médica, agua potable y espacios seguros”, declaró Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

Unicef estima que 680,000 niños necesitan asistencia humanitaria en los estados afectados por los terremotos.

España eleva a 19 los fallecidos de ese país en los sismos

El ministro de Asuntos Exteriores de España eleva a 19 el número de españoles fallecidos en los terremotos, además de 131 desaparecidos y 12 localizados bajo los escombros. Asimismo, anuncia que un hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo partirá el miércoles de Madrid con destino a Venezuela.