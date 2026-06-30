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Un total de 6,461 personas fueron rescatadas tras los terremotos en V de acuerdo con el último reporte oficial.

También se informó que al menos 1,943 personas murieron y 10,571 resultaron heridas en los dos sismos del 24 de junio en Venezuela, según un nuevo balance oficial este martes.

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, dijo además en el parte oficial que hay 15,866 personas damnificadas.

El anterior balance del lunes era de 1,719 muertos.

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