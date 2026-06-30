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Un total de 6,461 personas fueron rescatadas tras los terremotos en Venezuela, de acuerdo con el último reporte oficial.
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También se informó que al menos 1,943 personas murieron y 10,571 resultaron heridas en los dos sismos del 24 de junio en Venezuela, según un nuevo balance oficial este martes.
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El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, dijo además en el parte oficial que hay 15,866 personas damnificadas.
El anterior balance del lunes era de 1,719 muertos.
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