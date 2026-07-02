Kim Kardashian acaparó la atención en redes sociales tras protagonizar una nueva campaña para SKIMS, la firma de ropa moldeadora y lencería que fundó en 2019.

La empresaria y estrella televisiva compartió una serie de fotografías en Instagram en las que aparece modelando algunas de las prendas más diminutas de la nueva colección, desatando miles de reacciones entre sus seguidores.

En las imágenes, Kardashian apuesta por un bikini “micro”, una tendencia que lleva al mínimo el tamaño de los sujetadores y las prendas inferiores.

Uno de los looks más comentados fue un bikini con estampado de leopardo compuesto por un pequeño bralette y un bikini a juego, que podría pasar por uno de los “más pequeños del mundo”.

La celebridad lució su característico cabello oscuro peinado con raya en medio y suaves ondas sobre los hombros. El maquillaje se mantuvo en tonos naturales, con mejillas ligeramente sonrosadas y labios en color nude.

Parte de las fotografías fueron tomadas en un espacio tipo vestidor, donde Kim Kardashian posó frente a espejos e incluso capturó algunas selfies durante la producción. Más tarde cambió su atuendo por un conjunto rosa intenso con escote pronunciado que también forma parte del nuevo lanzamiento de la marca.

Al presentar la colección en redes sociales, la empresaria informó que las nuevas prendas ya están disponibles a través de la plataforma de SKIMS bajo el concepto de que los diseños “micro” están pensados para adaptarse a distintos tipos de cuerpo.

La campaña llega en un momento de fuerte expansión para la marca. En las últimas semanas, SKIMS ha recurrido a figuras reconocidas para promocionar distintas líneas de productos.

Recientemente, el actor Will Ferrell participó en una campaña para la colección masculina de la firma, mientras que la modelo Hailey Bieber fue la imagen de la línea Everyday Cotton, enfocada en prendas básicas y lencería de uso diario.

Desde su lanzamiento oficial en 2019, SKIMS se ha convertido en una de las marcas más exitosas del sector de la moda y la ropa moldeadora, alcanzando una valoración estimada de miles de millones de dólares.

Kim Kardashian ha explicado en diversas ocasiones que la idea de SKIMS nació a partir de una necesidad propia.

Según ha contado, durante años tuvo dificultades para encontrar prendas moldeadoras que coincidieran con su tono de piel y llegaba incluso a modificar algunas piezas por cuenta propia para adaptarlas mejor a sus necesidades.

La empresaria ha señalado que la marca está inspirada directamente en sus experiencias personales y en su propia figura, razón por la que sigue involucrándose activamente en el diseño, la promoción y el desarrollo de nuevas colecciones.

Con esta nueva campaña, Kim Kardashian vuelve a demostrar el poder que conserva en la industria.