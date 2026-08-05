Harry Styles tiene a sus fans mexicanos preocupados, pero no por un problema de salud, sino por su comportamiento durante su estancia en la Ciudad de México. Tan viral se ha vuelto su comportamiento que hasta el Metrobús le hizo un llamado de atención luego de que fuera captado corriendo por las calles de la capital sin precaución. ¿Qué hizo exactamente el intérprete de “As It Was”? Te contamos.

El cantante británico protagonizó una ola de comentarios en redes sociales después de que la cuenta oficial del Metrobús de la CDMX publicara un mensaje en el que recordó la importancia de cruzar las calles de forma segura, luego de que se viralizaran videos del artista atravesando los carriles de Paseo de la Reforma entre el tráfico.

“Por que te queremos mucho Harry, sigue estos consejos para una estancia segura en CDMX”, publicó la cuenta de Instagram del Metrobús, seguido de varios consejos viales. “Respeta el semáforo: Por tu seguridad y la de las personas que viajan a bordo de las unidades. No te coloques en puntos ciegos: cruza por la cebra y cuando lo indique el semáforo garantiza que siempre seas visible para los vehículos”, añadió.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, principalmente de los fans del intérprete de “Watermelon Sugar”. “Yyyyyy te regañaron”, “Plis díganle a sus choferes que no me lo vayan a machucar”, “Sí, regáñenlo”, “Aguas, precioso, te andan usando de ejemplo de cómo no cruzarse”, “Inche Harry, lleva como una semana y ya agarro las mañas”, “Es que no eres de hule, precioso” y “Ojo, mi amor, por que ya te vimos corriendo como si fueras de liga”, fueron algunas de las reacciones.

¿Por qué se hizo viral el video de Harry Styles?

Durante su visita a la capital del país, varios seguidores captaron al exintegrante de One Direction caminando por calles de la CDMX. Uno de los videos más compartidos muestra al cantante cruzando los carriles de Paseo de la Reforma mientras circulaban vehículos, lo que generó comentarios sobre la seguridad del artista y el respeto al Reglamento de Tránsito.

¿Harry Styles respondió al mensaje?

Hasta el momento, Harry Styles no ha reaccionado públicamente a la publicación realizada por la cuenta oficial del Metrobús CDMX. El cantante continúa disfrutando de su estancia en México, además de que aún tiene varios conciertos programados en la capital.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito sobre cruzar avenidas?

Las autoridades de la Ciudad de México recomiendan que los peatones:

-Utilicen puentes o cruces peatonales cuando existan

-Respeten los semáforos peatonales

-Eviten atravesar avenidas de alta velocidad entre los vehículos

-Mantengan atención al tránsito antes de cruzar.