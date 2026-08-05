La princesa Leonor de Borbón causó sensación en redes sociales luego de aparecer con un nuevo cambio de imagen, y el look ideal para el verano. La heredera al trono de España hizo una aparición especial con su familia, los reyes Felipe y Letizia, doña Sofía y la infanta Sofía desde Mallorca, donde pasan la temporada asistiendo a eventos sociales y culturales.

Los fotógrafos captaron a Leonor en los jardines del Palacio Marivent luciendo un llamativo conjunto tie dye rojo con naranja y amarillo de la firma Thinking Mu, compuesto por falda larga, a juego con un top sin mangas, cuello alto y corte holgado. Le sumó sandalias de tacón de Sézane, joyería plateada de PDPaola.

Además del impresionante look, la princesa de Asturias llamó la atención por su nuevo estilo de peinado, con su cabellera rubia con rizos naturales y su rostro resaltado con maquillaje claro, labial con gloss y ligeras sombras en los párpados.

Pocas veces son las que Leonor se deja ver con un look desenfadado y casual, ya que en la mayoría de sus apariciones oficiales suele llevar trajes sastres, vestidos formales o su uniforme militar de gala.

Después de este avistamiento, Leonor fue comparada con su hermana, la infanta Sofía, quien lució un vestido largo con estampado tie dye en tonos rosas y rojos, además de sandalias bajas y un estilo de peinado y maquillaje más sencillo.

En redes sociales surgieron comentarios sobre quién se veía mejor o quién de las dos resaltaba más. Otros usuarios acordaron que dichos outfits fueron elegidos más acorde a sus edades de 20 y 19 años, respectivamente.

“La reina Letizia arrimándose a la hija para robarle la foto, Leonor rizandose el pelo a ver si llama la atención, la hermana con un vestido que no le favorece nada, y el paripé de la reina Sofía, que debe de ser el único día del año que está algo con las nietas”, escribió un usuario en X.

“Pues el vestido de Leonor me gusta mucho. El de Sofía no, que le hace mucho hombro, pero el de Leonor está bonito”, “Nunca me ha gustado Leonor, me parece otra progre como su madre. Sofía me parece una vaga. Ambas transmiten cero, puro postureo real”, comentaron.

“Finalmente Leonor se viste de acuerdo a su edad. ¡Preciosa!”. “Sofía nunca va a lucir junto a su hermana”, “A Sofía la visten como a su abuela la reina Sofía”, dijeron otros en Instagram.

Otros usuarios se burlaron de los atuendos y de la familia real española señalando que la ropa parece estar inspirada en los incendios forestales que asola España durante este verano: “Leonor y Sofía vestidas para conmemorar los incendios, ¿o cómo?”.

La familia real inauguró el periodo festivo de verano en Mallorca ofreciendo una cena exclusiva y otras celebraciones privadas, con personalidades locales, autoridades de instituciones del Estado, además de representantes políticos, económicos y empresariales.