Horas después del asesinato de César Gastélum en Culiacán, Sinaloa, en medio de un live, su amigo y acompañante durante la tragedia Alejandro Fierro se pronunció al respecto, señalando que está “destrozado” y que vivió el peor momento de su vida. ¿Qué dijo? A continuación te contamos los detalles.

César Gastélum fue asesinado en el Drive Thru de un KFC mientras hacía un live con dos amigos, uno de ellos el creador de contenido Alejandro Fierro. Poco después del crimen, éste se dirigió a sus redes sociales para hablar al respecto.

En sus stories, Alejandro escribió sobre una fotografía junto a César: “Estoy destrozado compadre porque me dejaste. Te amo, te amo. No me lo creo y no te merecías nunca esto. No entiendo la situación ni creo que la vaya a entender”.

El creador de contenido pidió que se haga justicia por el asesinato de Gastélum y agregó que no sabe qué hará con su vida tras lo ocurrido y dijo estar en shock.

En un mensaje separado, Alejandro lamentó lo ocurrido y haber perdido a uno de sus amigos más cercanos y colaborador. También calificó el momento como “el peor” de su vida y señaló que el crimen ocurrió por no tener la suficiente “malicia”.

“Te amo, mi mermas, es el peor día de mi vida por cómo pasaron las cosas, es una falta de respeto todo. No teníamos malicia, por eso nos pasó lo que nos pasó. Te mando un abrazo donde estés, me tienes destrozado”, escribió. Y agregó: “Dios te tenga en su santa gloria y que se haga justicia por ti”.

“¿Por qué me dejaste?”: El desgarrador mensaje del amigo que acompañaba a César Gastélum cuando fue asesinado. Foto: Instagram

“¿Por qué me dejaste?”: El desgarrador mensaje del amigo que acompañaba a César Gastélum cuando fue asesinado. Foto: Instagram

Alejandro Fierro “predijo” la tragedia minutos antes

Tras el asesinato del infuencer, en redes se hizo viral un comentario que hizo Fierro minutos antes de la muerte de César, en donde advertía sobre los motociclistas que pasaron cerca de ellos y lo mal que se sentía de verlos cerca.

“Vámonos chicos. No, la moto, la moto. Ya me sentí bien mal. Esos chavalos me dan miedo”. Después de esto, los motocicarios regresaron a la puerta del establecimiento para dispararle a César.

Los usuarios de redes sociales afirmaron que Alejandro “presintió” el crimen, aunque no pudo hacer nada.

Cabe destacar que mientras estaban en el live, los motocicarios se alejaron por unos minutos para después regresar y dispararle directamente en la cabeza a César Gastélum, según muestra el mismo clip.

Hasta el momento, Alejandro Fierro no ha dado más detalles del asesinato ni su testimonio de forma pública. Se sabe que las autoridades iniciaron varias líneas de investigación, una de ellas sobre los vínculos de Gastélum con el crimen organizado y sus publicaciones en redes sociales haciendo referencia a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.