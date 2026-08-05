Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos González, alias "El Pelón", señalado por autoridades estadounidenses como sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con información de AP y EFE.

Además de "El Pelón", el Departamento de Estado informó que ofrecerá recompensas de entre 10 y 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de otros líderes del CJNG, que ha sido designado como grupo terrorista por el gobierno de Donald Trump.

Te contamos quién es Juan Carlos González y cuáles son los demás integrantes del CJNG por quienes ese país ofrece recompensas.

¿Quién es Juan Carlos González, alias "El Pelón"?

Juan Carlos González, alias "El Pelón" o "El 03", es señalado por autoridades estadounidenses como el actual líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", durante un operativo militar realizado en México el pasado mes de febrero.

Se considera que sus vínculos con el crimen organizado están relacionados con su entorno familiar. "El Pelón" es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias "El Maradona" o "El Juanito", cofundador del Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia, exesposa de "El Mencho" y considerada operadora financiera del CJNG.

Según diversas fuentes, fue por el matrimonio de su madre con Nemesio Oseguera Cervantes que Juan Carlos González se convirtió en su hijastro.

De acuerdo con InSight Crime, la DEA lo vincula con actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y la supervisión del envío de cocaína y metanfetamina.

Lista de líderes del CJNG buscados por EU y la recompensa que ofrece por cada uno

A continuación, te presentamos la lista los líderes del CJNG por quienes Estados Unidos ofrece recompensas: