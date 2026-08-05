La influencer española Roro Bueno está de nuevo en el ojo del huracán. Esta vez por una polémica de plagio. Y es que la creadora de contenido ecuatoriana Galita Ari la ha acusado de copiar el estilo de sus videos, así como la frase con la que inicia su contenido en redes sociales.

Te contamos qué dijo Galita Ari, cuáles son las pruebas que presentó y cuál fue la respuesta de Roro ante las acusaciones.

¿Por qué Galita Ari acusa a Roro de copiarle su contenido?

A través de su cuenta de TikTok, Galita Ari acusó a Roro Bueno de copiar el estilo de sus videos, los cuales comenzó en 2018. En ellos, se le veía cocinar y utilizar una voz dulce.

El video, que ya supera los 19 millones de reproducciones y acumula más de 77 mil comentarios, muestra a Galita Ari explicando por qué considera que el personaje de Roro Bueno está inspirado en el contenido que ella publicaba desde años atrás.

"Antes de la polémica de La Velada del Año , existió una historia que pocos conocen, creo que es el momento de contarla", comienza diciendo la influencer.

Después muestra un video fechado el 17 de enero de 2022, en el que aparece preparando una receta para su hermano.

Usuarios en redes sociales señalaron que la forma de narrar de Galita Ari, con una voz suave y aguda, es similar al estilo que actualmente caracteriza a Roro.

Asimismo, algunos internautas destacaron el parecido entre la frase con la que Galita Ari inicia ese video y la popular introducción utilizada por Roro.

"Hoy le pregunté a mi hermano lo que le apetecía comer, pues no lo veía desde hace algunos años y me ha dicho que le gustaría una pasta".

¿Cuáles son las pruebas que presentó Galita Ari?

Galita Ari explicó que la supuesta copia de su contenido comenzó después de conocer a Pablo, actual novio de Roro, mediante una aplicación de citas.

Aunque aclaró que nunca existió una relación sentimental entre ambos y que únicamente hablaron durante dos días, señaló que comenzaron a seguirse en Instagram.

Tiempo después, aseguró haber notado que una joven veía constantemente su contenido y posteriormente descubrió que se trataba de la actual pareja de Pablo.

En el video, Galita Ari muestra capturas de pantalla de conversaciones de alguien preguntando si conoce a Pablo y comentarios xenófobos que, según su versión, atribuye a Roro. Además, afirmó que su cuenta principal de TikTok fue eliminada en junio de 2024 tras una denuncia por suplantación de identidad.

La influencer ecuatoriana también aseguró que, para ese momento, Roro ya la había bloqueado de todas sus redes sociales, por lo que se enteró de la viralidad del contenido de la española a través de terceros.

Más adelante realizó una transmisión en vivo en la que afirmó que, tras publicar el video con sus acusaciones, intentaron acceder a su cuenta de TikTok y posteriormente lograron cambiar la contraseña.

¿Qué respondió Roro a las acusaciones de plagio?

El periodista español Javi Hoyos aseguró en sus redes sociales que se puso en contacto con Roro para esclarecer las acusaciones de plagio de Galita Ari.

Según explicó, la influencer española negó haber copiado el contenido de Galita Ari.

" Roro me asegura que es completamente mentira. Me dice que no conoce a esta chica de nada, que nunca había visto su contenido. De hecho, Roro me dice que el contenido se inspiró en Lara Smith para hacerlo", contó Hoyos.

El periodista añadió que la creadora de contenido estaba sorprendida ante tales acusaciones.

" Roro me dice que a esta chica nunca la había visto y está flipando con todas las mentiras que ha contado", agregó.

La polémica surge semanas después de la participación de Roro en La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos.

Aunque la influencer ganó su combate frente a Sammy Rivers, en redes la acusaron de haber tenido una ventaja sobre su oponente al utilizar un casco especial por motivos médicos.