Hollywood está de luto por la muerte de Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años. La actriz estadounidense participó en múltiples series y películas, entre ellas Ice Princess (Sueños sobre Hielo), donde compartió créditos con Michelle Trachtenberg, fallecida en 2025 a los 39 años.

Tras conocerse la noticia, miles de fans han recordado en redes sociales las escenas de ambas como Casey Carlyle y Jennifer “Jen” Harwood, lamentando que las dos protagonistas de la película hayan muerto siendo tan jóvenes.

A continuación, te contamos de qué trata Ice Princess, dónde verla y qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg.

¿De qué trata Ice Princess y dónde verla?

Estrenada en 2005, Ice Princess sigue la historia de Casey Carlyle (Michelle Trachtenberg), una brillante estudiante que sueña con convertirse en campeona de patinaje artístico.

Aunque su madre (Joan Cusack) desea que ingrese a una prestigiosa universidad, Casey descubre que puede aplicar sus conocimientos de física para perfeccionar su técnica sobre el hielo y perseguir su verdadera pasión.

La película está disponible en Disney+.

¿Quién era Jen Harwood, el personaje de Hayden Panettiere?

En Ice Princess, Hayden Panettiere interpretó a Jennifer “Jen” Harwood, una talentosa patinadora junior cuya técnica mejora gracias a la ayuda de Casey y sus conocimientos de física.

A lo largo de la historia, ambas pasan de ser rivales a desarrollar una amistad dentro y fuera de la pista.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de la muerte de Hayden Panettiere.

Se sabe que un amigo llamó al 911 alrededor de la 1:50 p.m. del domingo para reportar que la actriz no respondía. De acuerdo con el audio de la llamada, difundido por TMZ y citado por Deadline, los paramédicos mencionan una posible “sobredosis” y un “paro cardíaco”.

Pese a los intentos de reanimarla mediante soporte vital cardíaco avanzado, Panettiere fue declarada muerta en el lugar. Por ahora, la policía ha descartado que se trate de un acto delictivo.

¿De qué murió Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg, protagonista de Ice Princess y compañera de reparto de Hayden Panettiere, falleció el 26 de febrero de 2025 a los 39 años.

La actriz, conocida también por Gossip Girl y Buffy the Vampire Slayer, murió a consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes mellitus.

De acuerdo con ABC News, fue su madre quien la encontró inconsciente en su departamento de Manhattan. Antes de su fallecimiento, Trachtenberg se había sometido a un trasplante de hígado.

Fans recuerdan Ice Princess tras la muerte de Hayden Panettiere

En X, cientos de usuarios recordaron con cariño la actuación de ambas actrices y el impacto que Ice Princess tuvo en su infancia.

Muchos aseguraron que la película despertó su amor por el patinaje artístico, mientras que otros confesaron sentirse sorprendidos al enterarse de que Michelle Trachtenberg también había fallecido.

rest in peace to these ice princesses 💔

forever michelle and hayden 🤍🕊️ pic.twitter.com/9AXor8g67S — ruby (@lcvecarpenter) August 17, 2026

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