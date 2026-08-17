Ninel Conde se convirtió en tema de conversación en los últimos días después de haber lanzado su docuserie Sin Filtro, a través del servicio streaming VIX, en la que recuerda varias épocas de su vida y momentos que la han marcado, incluida la turbulenta relación que sostuvo con el cantante.

Como pocas veces, la celebridad habló de su vida personal y de la relación violenta que sostuvo con el hijo de Joan Sebastian durante casi cuatro años, a inicios de los dosmiles, y de los tormentosos momentos que vivió a su lado, incluida una infidelidad con una mujer “del medio” y amenazas que le hizo con pistola en mano.

Si bien no dijo su nombre, Ninel se refirió a Figueroa como el “un cantante de regional mexicano, hijo de un gran ícono que en paz descanse”, además mencionó que el violento episodio ocurrió hace 20 años, cuando colaboraron en una canción.

La cantante y actriz recordó: “Estábamos en su casa en Cuernavaca, sonó el teléfono y era una chica del medio, una conductora. Ya había rumores de que él se estaba viendo con ella, de que ahí había algo y yo le había confrontado. Le había dicho: ‘¿Oye, ¿qué onda?’”.

NO TE PIERDAS: Georgina Rodríguez no usó vestido de novia, pero llevó joyas de más de 75 millones de dólares

Según contó, el también cantante negó tener algo con dicha conductora, de la que Ninel no dijo el nombre, y dijo que se trataban de puras mentiras: “No, no. Todo es mentira’”. Cuando Ninel contestó dicha llamada, la mujer le pidió hablar con José Manuel, mientras ella confirmaba que le estaban siendo infiel.

“Contesto el teléfono y me dice: ‘¿Me pasas a esta persona?’. (...) Sientes el frío en todo tu cuerpo porque todo lo que decían, que te estaba engañando, de que andaba con esta chica, que no sé qué… dices: ‘No manches es cierto’. Entonces yo así bloqueada, agarré y le digo: ‘Te hablan’”, contó.

El Bombón Asesino recordó que en ese momento decidió dejar la residencia de José Manuel Figueroa, pero la detuvo agarrándola con violencia y preguntándole a dónde iba, para después sacar una pistola y echar balazos al aire. Aunado a esto, en medio del enojó le prendió fuego a una Biblia que Ninel tenía junto a su cama.

“Él colgó el teléfono y me agarró de ‘¿a dónde vas?’. Yo le dije: ‘ya me voy, me estás engañando’ y él: ‘Estás loca, tú seguramente me estás engañando por eso piensas que yo…’. Ahí fue donde hubo un episodio terrible, terrible, terrible. Sacó una pistola y empezó a lanzar balazos al aire. Tenía mi Biblia al lado del buró, agarró la Biblia y le prendió fuego”.

Esta no es la primera vez que la celebridad habla de su romance con Figueroa, con anterioridad ya había dado detalles de su relación tormentosa, aunque no había hecho revelaciones similares a este conflicto.

La pareja salió durante la década de los 2000, cuando ambos estaban impulsando sus carreras dentro de la música y en la actuación; en ese entonces, Ninel era la chica del momento por su participación en la telenovela juvenil Rebelde.

En una entrevista que dio a Despierta América, la celebridad contó que su relación fue tóxica y codependiente, en la que hubo “violencia verbal”.

Durante su participación en La Casa de los Famosos, Ninel hizo algunos comentarios sobre su relación, afirmando que el cantante era “muy coqueto” y que ella sufrió mucho durante su noviazgo: “Yo me enamoré mucho, él también, pero sufrí mucho porque él era coqueto, las chavas se le aventaban luego de los shows. Me agobiaba cuando lo veía. También tenía codependencia, no era sano eso, fue muy doloroso”.

En su momento se comentó que José Manuel Figueroa le fue infiel con mujeres como Angélica Vale y Paty Muñoz.