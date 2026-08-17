Si estás buscando conciertos al 2x1 en Ticketmaster, esta semana hay una oportunidad para conseguir dos boletos por el precio de uno. Concert Week 2026 comenzó este lunes 17 de agosto y ofrece promociones en más de 150 conciertos y festivales en México.

La iniciativa de OCESA, Ticketmaster y Banamex estará vigente hasta el 24 de agosto de 2026, o hasta agotar existencias. El beneficio está disponible para compras realizadas con tarjetas Banamex participantes a través de Ticketmaster y Eticket.

¿Qué conciertos están al 2x1 en Concert Week 2026?

Entre los artistas y conciertos que forman parte de la promoción se encuentran:

Maroon 5

Def Leppard

Alejandro Sanz

Babasónicos

Apocalyptica

Anyma

Fobia

Enjambre

Rosalía

Panteón Rococó

Chingadazo de Kung Fu

La promoción contempla más de 150 conciertos y eventos de distintos géneros musicales y en diferentes ciudades de México. La lista y disponibilidad pueden cambiar conforme se agoten las localidades participantes, por lo que es necesario revisar directamente cada evento en la página oficial de Concert Week.

Entre las ciudades que participan están Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de otras ciudades del país.

Consulta la lista oficial de conciertos de Concert Week 2026 en Ticketmaster

¿Cómo funciona el 2x1 de Concert Week 2026?

La dinámica es sencilla: compra un boleto y Banamex te regala el segundo, siempre que la localidad y el evento estén incluidos en la promoción.

En términos de compra, se aplica un 50% de descuento directo cuando se adquieren boletos en múltiplos de dos.

La compra mínima es de 2 boletos y la máxima de 8 boletos, es decir, puedes adquirir 2, 4, 6 u 8 entradas en una misma operación, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

¿Cómo comprar boletos al 2x1 en Ticketmaster?

Para aprovechar Concert Week 2026, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial de Concert Week de Ticketmaster. Busca el concierto o festival que quieras dentro de la lista de eventos participantes. Selecciona las localidades identificadas con la promoción CONCERT WEEK. Compra un mínimo de 2 boletos y un máximo de 8. La cantidad de entradas debe ser múltiplo de dos: 2, 4, 6 u 8. Paga con una tarjeta Banamex participante. Revisa el descuento antes de confirmar la operación.

Ticketmaster: Concert Week 2026

¿Qué tarjetas Banamex participan en Concert Week?

La promoción está dirigida a compras realizadas con tarjetas Banamex participantes, tanto de crédito como de débito, de acuerdo con la información disponible sobre la campaña. Las tarjetas corporativas no participan, según información publicada sobre las condiciones de la promoción.

Antes de pagar, es importante revisar los términos y condiciones y confirmar que la tarjeta utilizada sea elegible.

¿Cuándo termina el 2x1 de Concert Week?

Concert Week 2026 estará disponible del 17 al 24 de agosto.

La promoción está sujeta a disponibilidad y hasta agotar existencias, por lo que no todos los conciertos necesariamente tendrán localidades disponibles durante toda la campaña.

Además, que un artista aparezca entre los participantes no significa que todas sus localidades o fechas estén necesariamente disponibles al 2x1. El beneficio depende de los eventos, secciones y boletos identificados con la promoción.

¿El 2x1 aplica para todos los conciertos de Ticketmaster?

No. El 2x1 de Concert Week aplica únicamente a los conciertos, festivales y localidades que forman parte de la promoción.

Por ello, antes de comprar es necesario buscar la etiqueta “CONCERT WEEK” y verificar que el descuento aparezca antes de completar el pago.

La campaña reúne más de 150 eventos, pero el inventario promocional es limitado.

¿Dónde aplica Concert Week 2026?

La promoción tiene presencia en diferentes ciudades de México, entre ellas:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Otras ciudades del país

Esto permite encontrar conciertos de diferentes géneros y artistas dentro de la promoción.

¿Cuántos boletos puedo comprar al 2x1?

La promoción permite comprar entre 2 y 8 boletos, siempre en múltiplos de dos:

2 boletos

4 boletos

6 boletos

8 boletos

El descuento se aplica al comprar las entradas participantes y pagar con una tarjeta Banamex elegible.

¿Dónde consultar todos los conciertos de Concert Week?

La lista completa y actualizada debe consultarse en la guía oficial de Concert Week de Ticketmaster, donde aparecen los eventos participantes y se puede acceder a la compra de boletos.

Esto es especialmente importante porque la disponibilidad puede modificarse durante la vigencia de la promoción.

Ver conciertos y boletos participantes de Concert Week 2026

Concert Week 2026: una oportunidad para comprar boletos más baratos

La edición 2026 de Concert Week es presentada por OCESA, Ticketmaster y Banamex como la más grande de la iniciativa, con más de 150 conciertos y festivales.

Entre los nombres destacados aparecen Maroon 5, Def Leppard, Alejandro Sanz, Babasónicos, Apocalyptica, Anyma y Fobia, además de decenas de propuestas nacionales e internacionales.

Si tienes planeado asistir a alguno de estos conciertos, lo más importante es revisar que el evento y la localidad tengan la etiqueta CONCERT WEEK antes de pagar, ya que el inventario promocional es limitado.