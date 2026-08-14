Si estás buscando conciertos al 2x1 en México, hay una nueva oportunidad para conseguir boletos con descuento. OCESA, Ticketmaster y Banamex anunciaron la segunda edición de Concert Week 2026, que ofrecerá el beneficio 2x1 en más de 150 conciertos y festivales.

La promoción estará disponible del 17 al 24 de agosto de 2026, o hasta agotar existencias, para compras realizadas con tarjetas Banamex participantes a través de Ticketmaster y Eticket.

La edición de agosto será presentada como la más grande de Concert Week desde el lanzamiento de la iniciativa y contará con eventos de diferentes géneros musicales en distintas ciudades del país.

¿Cuándo es Concert Week 2026?

Concert Week 2026 estará vigente del lunes 17 al lunes 24 de agosto de 2026.

Durante ese periodo, los clientes podrán acceder al beneficio 2x1 en conciertos y festivales participantes utilizando una tarjeta Banamex elegible.

La promoción estará disponible hasta agotar existencias, por lo que los organizadores recomiendan consultar previamente la lista de eventos participantes.

¿Qué conciertos participan en el 2x1 de Concert Week?

La promoción incluye más de 150 conciertos y festivales, con artistas nacionales e internacionales de distintos géneros.

Entre los eventos participantes mencionados por OCESA destacan:

Maroon 5

Def Leppard

Alejandro Sanz

Babasónicos

Apocalyptica

Anyma

Fobia

La oferta también contempla decenas de conciertos y festivales que se realizarán en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades de México .

La lista completa de eventos participantes debe consultarse directamente en la plataforma habilitada para Concert Week 2026, ya que la disponibilidad de boletos puede cambiar durante la vigencia de la promoción.

¿Cómo comprar boletos al 2x1 con Banamex?

Para aprovechar la promoción de Concert Week 2026, los compradores deberán seguir estos pasos:

Entre el 17 y el 24 de agosto, ingresar a la guía oficial de Concert Week y consultar los eventos participantes. Elegir el concierto o festival y seleccionar los lugares identificados con la promoción CONCERT WEEK. La compra debe realizarse en múltiplos de dos boletos: 2, 4, 6 u 8 entradas. Pagar con una tarjeta Banamex participante. El beneficio se aplica como un 50% de descuento directo al comprar los boletos en múltiplos de dos. Finalmente, completar la compra y disfrutar del concierto.

La compra mínima es de dos boletos y la máxima de ocho boletos por operación, de acuerdo con las condiciones anunciadas para la promoción.

¿Dónde comprar los boletos de Concert Week?

Los boletos participantes estarán disponibles a través de Ticketmaster y Eticket, de acuerdo con el evento seleccionado.

Es importante revisar que el concierto aparezca dentro de la lista oficial de Concert Week 2026 y que los lugares elegidos estén identificados con la promoción antes de completar el pago.

¿Qué tarjetas participan en Concert Week 2026?

El beneficio está disponible para compras realizadas con tarjetas Banamex participantes.

Por ello, antes de realizar la compra es recomendable verificar las condiciones de la promoción y asegurarse de utilizar una tarjeta elegible.

¿Cuánto se paga con la promoción 2x1?

El mecanismo de la promoción consiste en aplicar un 50% de descuento directo cuando se compran boletos en múltiplos de dos.

Por ejemplo, si dos boletos tienen un precio individual de $1,000 cada uno, el costo conjunto con la promoción sería de $1,000, sujeto a las condiciones, disponibilidad y precios del evento.

La promoción no significa necesariamente que todos los eventos tengan el mismo precio, pues el costo de las entradas depende de cada concierto, zona y recinto.

¿Hasta cuándo estará disponible Concert Week?

La promoción estará disponible del 17 al 24 de agosto de 2026, pero los boletos participantes están sujetos a disponibilidad y hasta agotar existencias.

Por ello, quienes quieran aprovechar el 2x1 deberán consultar la oferta desde el inicio de la campaña y revisar cuáles conciertos todavía cuentan con localidades disponibles bajo la promoción.

¿Qué es Concert Week?

Concert Week es una iniciativa de OCESA, Ticketmaster y Banamex que busca facilitar el acceso a conciertos y festivales mediante promociones especiales.

La edición de agosto de 2026 reúne más de 150 eventos, convirtiéndose en la edición más grande de la iniciativa hasta ahora, según sus organizadores.

La oferta incluye artistas internacionales y nacionales y busca abarcar diferentes géneros musicales y ciudades del país.