El partido de México contra Inglaterra en el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. A poco más de un mes del enfrentamiento, el futbolista inglés Reece James aseguró que el ambiente en el Estadio Azteca no se compara con el de Stamford Bridge o Craven Cottage, estadios de la Premier League.

Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde los fanáticos del futbol coincidieron con sus palabras.

A continuación, te contamos qué dijo exactamente Reece James sobre el ambiente en el Estadio Azteca y qué opinaron las redes sociales.

¿Qué dijo Reece James sobre el ambiente del Estadio Azteca?

En entrevista con TNT Sports, Reece James, lateral derecho de Inglaterra, reveló que no hay punto de comparación entre el ambiente del Estadio Azteca y el de estadios de la Premier League como Stamford Bridge o Craven Cottage.

“No hay punto de comparación. No hay comparación aquí. Son como el día y la noche. Sí, el Azteca es el mejor ambiente que he visto nunca”.

Cuando el entrevistador le preguntó por qué pensaba eso, Reece James respondió que se debía a la afición, a la que describió como ruidosa. También destacó el himno nacional mexicano, ya que sonó muy fuerte y lo dejó impresionado.

“La afición es eléctrica durante todo el partido. Ruidosos. El himno nacional sonó muy fuerte y me impresionó mucho”.

El también jugador del Chelsea F. C. afirmó que el Azteca era el estadio donde había experimentado el mejor ambiente.

Así reaccionaron las redes a las palabras de Reece James

En TikTok, los usuarios estuvieron de acuerdo con las palabras del jugador del Chelsea y afirmaron que el ambiente habría sido todavía mejor si la Selección Mexicana hubiera ganado.

Otros aseguraron que el partido de México vs. Inglaterra fue el mejor del Mundial 2026 y que pasaría a la historia.

Entre los comentarios destacan: