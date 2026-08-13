Cristiano Ronaldo, de 41 años, sorprendió al mundo entero y a sus millones de seguidores tras compartir el radical cambio de look que se hizo pocos días después de su boda con Georgina Rodríguez; el portugués reapareció ante las cámaras con su cabello teñido en un tono rubio, el cual ha generado toda clase de comentarios.

El futbolista regresó a los entrenamientos con Al-Nassr después de sus vacaciones y aprovechó para presumir su nueva imagen, que rápidamente generó comentarios entre sus fans. Fue en una publicación en su cuenta oficial de Instagram que Cristiano subió la foto en la que anunció que se encontraba de vuelta con su equipo, pero lo que más llamó la atención fue su apariencia, ya que su cabello luce considerablemente más claro.

El tono de cabello que eligió la estrella de la selección de Portugal es rubio dorado, el cual contrastó con el tono de su piel y que destacó sus facciones; al cambio de look reaccionaron sus fanáticos, quienes aprobaron y mostraron lo mucho que les gustó el cabello rubio de El Bicho.

“Lindo”, “Guapo”, “Amo tu nuevo estilo”, “Gran fan de tu look” y “Qué bien se ve ahora que ya es esposo de Georgina” fueron algunas de las reacciones a la publicación que ya acumula más de tres millones de Me gusta.

El cambio de imagen de Cristiano Ronaldo se dio a conocer apenas dos días después de que se casó con Georgina Rodríguez en una ceremonia civil privada en Portugal, el pasado 11 de agosto de 2026. Para anunciarlo públicamente, ambos compartieron una fotografía en la que aparecen sus manos con las alianzas de matrimonio y el mensaje “C❤️G”.

Y a ti, ¿te gusta más Cristiano Ronaldo con el cabello rubio o prefieres su look de cabello oscuro?