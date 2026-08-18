La muerte de la actriz Hayden Panettiere ha conmocionado Hollywood. Después de que se dieran a conocer los primeros informes sobre lo que le ocurrió en un reciente viaje a Carolina del Sur, Frankie Muñiz, su compañero en la serie Malcolm el de en medio, le dedicó un mensaje de despedida.

El actor y corredor de carreras de autos dejó un mensaje en Instagram junto a una fotografía en la que aparece junto a Hayden, tomada hace unos años atrás

“Me entristece mucho enterarme de lo de Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre lo pasé de maravilla”, escribió el protagonista de Malcolm en Instagram. “Guardo muchísimos recuerdos y anécdotas increíbles con ella. Espero que descanse en paz”, agregó.

Hayden y Frankie actuaron juntos en la serie Malcolm el de en medio a inicios de los dosmiles. Si bien el personaje de la actriz fue secundario, y sólo salió en cuatro episodios, dejó grandes recuerdos a los fanáticos.

Hayden interpretó a la niñera Jessica, una adolescente con problemas en casa que constantemente se escapaba de casa para estar con la familia de Malcolm.

Su principal característica era su astucia, la cual muchas veces llevaba hasta la manipulación. Sabía perfectamente cómo tratar a Lois para meter en problemas a Malcolm, Reese y Dewey e incluso llegó a ser su niñera.

Malcolm detestaba cuando Jessica llegaba a superar su inteligencia, pero también sentía empatía y cariño por ella, incluso en el programa se insinúa que tenían intereses amorosos. Hayden Panettiere tenía 16 y 17 años cuando interpretó a Jessica.

Hasta el momento el resto del cast de la famosa serie no ha dado declaraciones sobre el fallecimiento de la actriz de 36 años.

Además de la exitosa serie, Panettiere y Muñiz compartieron créditos en la película Héroes de rayas en 2005

Las investigaciones sobre la muerte de Hayden Panettiere continúan

La familia de Hayden Panettiere ya fue notificada de que los restos de la actriz están listos para ser entregados, aunque todavía no han elegido una funeraria, según informó el representante de la celebridad a TMZ. Mientras tanto, el forense mantiene el cuerpo bajo su resguardo tras completar la autopsia.

Las autoridades aún no determinan la causa ni la forma de su muerte. Actualmente realizan pruebas toxicológicas que podrían tardar entre 8 y 12 semanas y analizarán la posible presencia de alcohol, medicamentos y distintas sustancias..

Panettiere, de 36 años, fue encontrada inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia intentaron reanimarla y encontraron Narcan, un medicamento utilizado para revertir efectos de drogas como el fentanilo, pero la actriz fue declarada muerta. La investigación continúa y los resultados toxicológicos serán clave para esclarecer lo ocurrido.