A días de haberse casado en secreto, en medio de una ceremonia sencilla y privada en su casa de Portugal, por fin han salido detalles del acuerdo prenupcial que firmaron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, que establece qué se llevaría cada uno en caso de divorcio.

Según se ha revelado, la pareja del momento firmó un acuerdo prenupcial a penas un día antes de su boda en una notaría pública en Lisboa, Portugal, mismo que tiene cláusulas específicas sobre sus bienes y la repartición de estos. ¿Qué se llevaría Georgina si se separa del futbolista?

De acuerdo con el documento filtrado por medios portugueses, cada uno conservará los bienes que tenían antes del matrimonio y los que adquieran posteriormente. Es decir, Cristiano no se verá obligado de darle parte de su patrimonio a Geo en caso de separación, ni la modelo tendrá que pagarle o darle algo de lo que haya adquirido.

En caso de que compren algo en conjunto, el bien puede pertenecer a ambos y será su decisión repartirlo o cederlo, apunta el medio JN.

Además de los detalles del acuerdo prenupcial por separación de bienes, se dio a conocer detalles de la ceremonia, el lugar, todos los invitados presentes, así como fechas y nombres de los testigos.

Inicialmente se dio a conocer que la pareja se casó en una boda civil en Cascais, Portugal, donde las celebridades tienen su residencia familiar, posteriormente tuvieron una celebración religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima sólo con la presencia de sus hijos Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana y Bella Esmeralda.

Asimismo, estuvieron presentes algunos amigos de la pareja como Miguel Paixão, Ivana Rodríguez, hermana de Geo, el joyero José Rodríguez Sangil y su esposa Mónica González Martínez.

La familia de Cristiano Ronaldo no asistió a la boda y se comenta que fue notificada del enlace apenas segundos antes de iniciar con la ceremonia por el civil.

Los documentos filtrados apuntan que ninguno de la de las dos celebridades cambió su nombre y que actualmente mantienen la misma residencia en Riad, Arabia Saudita; por su parte, mencionan que se casaron en su domicilio en Quinta da Marinha.

“Hemos decidido celebrarla en el salón de nuestra casa de aquí donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos el día a día. Dentro de treinta años quiero que los niños piensen: ‘Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: ‘Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres’”, contó Geo a la revista Vogue, quien obtuvo la exclusiva de la boda.

La pareja contrajo matrimonio el pasado 11 de agosto, exactamente un año después de haberse comprometido. Los trajes nupciales fueron hechos a la medida y de forma personalizada por la firma de moda Gucci, y no necesariamente por exclusividad y fama, sino porque tiene un significado en su relación.

Se sabe que la pareja se conoció en una tienda de Gucci en Madrid donde Georgina trabajaba como dependienta. En su serie Soy Georgina, la modelo e influencer contó que un día llegó Cristiano con su hijo de compras y el clic entre ambos fue inmediato.