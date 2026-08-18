La Embajada de Estados Unidos en México ha lanzado advertencias para los titulares de visas estadounidenses: el documento puede ser cancelado en cualquier momento cuando las autoridades determinen que la persona ya no cumple con los requisitos para conservarlo. La representación diplomática recordó que una visa "es un privilegio, no un derecho", por lo que el gobierno estadounidense mantiene la facultad de revocarla cuando las circunstancias lo justifiquen.

De acuerdo con la información difundida por la Embajada y con la normativa del Departamento de Estado, las visas son revisadas de manera permanente y pueden ser revocadas incluso después de haber sido aprobadas y emitidas. La legislación estadounidense establece que un funcionario consular o una autoridad delegada por el Secretario de Estado puede cancelar una visa de no inmigrante en cualquier momento y a su discreción.

¿Por qué pueden cancelarte la visa?

Según la Embajada de Estados Unidos en México, existen diversas razones por las que una persona podría perder su visa, entre ellas:

Permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

Participar en actividades delictivas.

Representar un riesgo para la seguridad pública.

Tener vínculos con grupos terroristas o actividades relacionadas con el terrorismo.

Existir información que lleve a las autoridades a concluir que mantener la visa no es conveniente para los intereses de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalan que no es indispensable que exista una condena penal para proceder con la cancelación. Si el Departamento de Estado recibe información que ponga en duda la elegibilidad del titular, puede iniciar un proceso de revocación conforme a la legislación migratoria vigente.

Usar la visa para algo distinto a lo autorizado también puede costarte el documento.

Uno de los errores más comunes es utilizar una visa para actividades que no corresponden a la categoría otorgada.

Por ejemplo, una persona que ingresa a Estados Unidos con visa de turista B1/B2 no está autorizada para trabajar ni estudiar de tiempo completo. Realizar actividades incompatibles con el tipo de visa puede derivar en problemas migratorios y, eventualmente, en la revocación del documento. Esta situación ha sido explicada en diversas ocasiones por autoridades migratorias estadounidenses y especialistas.

Exceder el tiempo de estancia es una de las faltas más graves

La Embajada estadounidense ha reiterado que permanecer en territorio estadounidense más allá del periodo autorizado constituye una violación de las condiciones migratorias.

Aunque muchas personas creen que la vigencia impresa en la visa determina cuánto tiempo pueden permanecer en Estados Unidos, en realidad el periodo de estancia es definido por los oficiales migratorios al ingresar al país. Quedarse más tiempo del permitido puede generar la cancelación de la visa y afectar futuras solicitudes migratorias.

Arrestos y antecedentes penales pueden afectar la visa

El Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado contempla casos en los que una visa puede ser revocada debido a arrestos o condenas relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Asimismo, delitos como violencia doméstica, robo o posesión de sustancias ilícitas pueden generar cuestionamientos sobre la elegibilidad migratoria de una persona.

Incluso una visa físicamente alterada puede perder validez

La normativa consular también establece que una visa puede ser revocada cuando ha sido retirada o separada físicamente del pasaporte en el que fue expedida originalmente.

¿Cómo se lleva a cabo la cancelación?

La revisión de visas es un proceso continuo. El Departamento de Estado analiza de manera regular información relacionada con los titulares de visas y puede tomar decisiones basadas en la ley migratoria estadounidense, las políticas internas y el interés nacional.

Por cuestiones de privacidad, estas decisiones normalmente no se hacen públicas. Sin embargo, la persona afectada suele ser notificada cuando la autoridad determina que su visa ha sido revocada. Además, una vez que la cancelación es registrada en los sistemas consulares estadounidenses, el documento deja de ser válido para viajar a Estados Unidos.

Lo que sí y lo que no puede hacer un oficial consular

Las leyes estadounidenses establecen que las decisiones sobre visas deben basarse en criterios legales y de elegibilidad migratoria. Los funcionarios consulares no pueden cancelar una visa por motivos relacionados con discriminación racial, religiosa, ideológica o política. Las determinaciones deben sustentarse en causales previstas por la legislación migratoria de Estados Unidos.

Una visa no garantiza el ingreso a Estados Unidos

Tanto la Embajada de Estados Unidos como el Departamento de Estado recuerdan que contar con una visa vigente tampoco garantiza la entrada al país. La visa únicamente permite solicitar admisión ante las autoridades migratorias en un puerto de entrada, mientras que la decisión final corresponde a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Por esta razón, las autoridades recomiendan respetar las condiciones de la visa, evitar proporcionar información falsa y cumplir con todas las disposiciones migratorias. De lo contrario, el documento podría ser cancelado en cualquier momento, aun cuando todavía tenga años de vigencia por delante.