¿Qué pasa cuando un mexicano es repatriado de Estados Unidos? El Gobierno de México cuenta con el programa “México te abraza”, una estrategia que brinda atención a los connacionales que regresan al país y facilita su traslado a sus comunidades de origen.

De acuerdo con información presentada por el Gobierno de México, entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026 fueron repatriados 271 mil 193 mexicanos y mexicanas. De ellos, 171 mil 508 ingresaron al país por vía terrestre y 99 mil 685 por vía aérea.

La estrategia cuenta con espacios de atención en 14 estados para recibir a los mexicanos repatriados y proporcionarles distintos servicios.

¿Qué apoyos reciben los mexicanos repatriados?

“México te abraza” ofrece diferentes servicios para facilitar el regreso de los connacionales a sus comunidades de origen. Entre ellos se encuentran:

Alimentos: se han entregado 453 mil 685 raciones.

se han entregado 453 mil 685 raciones. Traslados: 200 mil 105 personas fueron trasladadas a sus comunidades de origen.

200 mil 105 personas fueron trasladadas a sus comunidades de origen. Tarjeta Bienestar Paisano: se han entregado 180 mil 042 tarjetas.

se han entregado 180 mil 042 tarjetas. Documentos: se realizaron 138 mil 669 trámites de CURP y actas de nacimiento.

se realizaron 138 mil 669 trámites de CURP y actas de nacimiento. IMSS: 98 mil 698 personas fueron afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

98 mil 698 personas fueron afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Llamadas telefónicas: se brindaron 134 mil 371 atenciones.

se brindaron 134 mil 371 atenciones. Alojamiento: 88 mil 107 personas recibieron hospedaje.

88 mil 107 personas recibieron hospedaje. Atención médica: se registraron 69 mil 191 servicios.

se registraron 69 mil 191 servicios. Tarjetas Finabien: se entregaron 55 mil 573.

se entregaron 55 mil 573. Programas para el Bienestar: hubo 52 mil 197 vinculaciones.

hubo 52 mil 197 vinculaciones. DIF: se brindaron 22 mil 828 atenciones.

se brindaron 22 mil 828 atenciones. Empleo: 18 mil 644 personas fueron vinculadas con oportunidades laborales.

18 mil 644 personas fueron vinculadas con oportunidades laborales. Salud mental: se otorgaron 10 mil 599 atenciones.

se otorgaron 10 mil 599 atenciones. Educación: se realizaron 5 mil 017 trámites educativos.

se realizaron 5 mil 017 trámites educativos. CFE: se entregaron 3 mil 665 chips.

se entregaron 3 mil 665 chips. Cultura: se registraron 2 mil 950 atenciones.

En total, “México te abraza” ha brindado más de un millón 567 mil servicios a mexicanos que regresaron al país.

¿Dónde reciben a los mexicanos repatriados?

El Gobierno de México informó que existe un despliegue territorial en 14 estados para recibir y atender a los connacionales.

Los mexicanos pueden llegar al país por vía terrestre o aérea. Entre los puntos de llegada también se encuentran aeropuertos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otras terminales aéreas del país.

Una vez que llegan, los espacios de “México te abraza” ofrecen orientación y distintos servicios para facilitar su retorno a sus lugares de origen.

¿Cuántos mexicanos han sido repatriados de Estados Unidos?

Del 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de 2026, un total de 271 mil 193 mexicanos y mexicanas fueron repatriados, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

De esta cifra:

171 mil 508 ingresaron por vía terrestre.

ingresaron por vía terrestre. 99 mil 685 llegaron por vía aérea.

llegaron por vía aérea. Los ingresos aéreos se realizaron en 816 vuelos y 10 aeropuertos.

El INM señaló además que el 55% de los mexicanos repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre México te abraza?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el programa cuenta con recursos suficientes para atender a los mexicanos que regresan al país.

La mandataria explicó que, independientemente de si los connacionales llegan por avión o por tierra, existen espacios de “México te abraza” para recibirlos y ayudarlos a regresar a sus comunidades.

“Hay recursos suficientes para atender a los paisanos”, afirmó durante su conferencia matutina.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que el objetivo del programa es brindar una bienvenida cálida y humana a los mexicanos que regresan.

¿Qué es “México te abraza”?

“México te abraza” es una estrategia del Gobierno de México destinada a atender a mexicanos repatriados y facilitar su reincorporación al país.

El programa contempla servicios relacionados con alimentación, transporte, documentación, salud, alojamiento, empleo y programas sociales, entre otros.

Con más de 271 mil mexicanos repatriados desde enero de 2025 y más de 1.5 millones de servicios otorgados, el Gobierno sostiene que la estrategia busca garantizar que los connacionales tengan apoyo durante su regreso a México.