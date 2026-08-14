Muchas personas creen que para obtener una visa americana de turista es indispensable haber viajado antes a otros países. Sin embargo, la propia Embajada de Estados Unidos en México ha desmentido este mito y aclarado que no existe ningún requisito que obligue a los solicitantes a contar con un historial de viajes internacionales para ser aprobados.

A través de publicaciones y videos informativos en redes sociales, la representación diplomática estadounidense explicó que haber visitado otros países no garantiza la aprobación de una visa B1/B2, ni tampoco es un factor obligatorio para obtenerla.

En realidad, los oficiales consulares evalúan cada caso de manera individual, tomando en cuenta diversos elementos relacionados con la situación personal, laboral, familiar y económica del solicitante.

El origen de esta creencia se debe a que algunos oficiales pueden considerar que una persona que ha viajado al extranjero y ha regresado a México demuestra cierto arraigo en su país de origen.

No obstante, este es solo uno de muchos factores que pueden ser analizados durante el proceso. En numerosos casos, los lazos más importantes son contar con un empleo estable, estar cursando estudios, tener una familia establecida, poseer una vivienda o administrar un negocio en México.

El objetivo principal de la entrevista consular es determinar si el solicitante planea realizar una visita temporal a Estados Unidos y regresar posteriormente a su país de residencia.

Por ello, las autoridades buscan evidencias de vínculos sólidos fuera de territorio estadounidense que hagan probable el retorno del viajero una vez concluido su viaje.

De acuerdo con información del Departamento de Estado de Estados Unidos, los oficiales consulares examinan aspectos como las circunstancias personales del solicitante, los motivos del viaje, los recursos económicos disponibles y los vínculos familiares, laborales o académicos que mantiene en México.

Esto significa que una persona que nunca ha salido del país puede obtener su visa si demuestra adecuadamente que tiene razones para regresar después de su estancia.

Por el contrario, algunos solicitantes pueden enfrentar dificultades para obtener la visa cuando no cuentan con empleo, no estudian, carecen de ingresos estables o no logran demostrar arraigo suficiente en México. En estos casos, el oficial consular podría considerar que existen dudas sobre la intención de regresar al país tras la visita a Estados Unidos.

La importancia del formulario DS-160

Especialistas en temas migratorios coinciden en que uno de los pasos más importantes del proceso es llenar correctamente el formulario DS-160. La información proporcionada en este documento servirá como base para la entrevista consular, por lo que cualquier inconsistencia puede generar cuestionamientos adicionales.

Al completar el formulario, es recomendable incluir detalles precisos sobre el empleo actual, nivel de ingresos, estudios, información familiar y los planes específicos del viaje. Además, las respuestas durante la entrevista deben coincidir con los datos previamente registrados para evitar dudas o contradicciones.

Cómo demostrar lazos fuertes con México

Los expertos sugieren que los solicitantes destaquen los elementos que los mantienen vinculados a México. Entre ellos se encuentran:

Tener un empleo formal y estable.

Estar inscrito en una institución educativa.

Poseer propiedades o un negocio.

Mantener responsabilidades familiares.

Contar con ingresos comprobables.

Tener un itinerario de viaje claro y definido.

Asimismo, durante la entrevista ayuda explicar de manera concreta por qué se regresará a México después del viaje. Por ejemplo, mencionar proyectos laborales en curso, compromisos académicos o responsabilidades familiares puede reforzar la percepción de arraigo.

Preguntas frecuentes en la entrevista de visa

Aunque cada entrevista es diferente, existen algunas preguntas que suelen repetirse con frecuencia:

¿A qué ciudad o lugares de Estados Unidos viajará?

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿Cuánto tiempo permanecerá en el país?

¿Con quién viajará?

¿Dónde trabaja y cuáles son sus funciones?

¿Quién pagará los gastos del viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Ha visitado anteriormente Estados Unidos?

No haber viajado antes al extranjero no impide obtener una visa americana de turista. Lo que realmente buscan las autoridades es que el solicitante demuestre vínculos sólidos con México y evidencia de que regresará a su país después de una visita temporal a Estados Unidos. Una preparación adecuada del formulario DS-160 y respuestas claras durante la entrevista pueden marcar la diferencia en el resultado de la solicitud.