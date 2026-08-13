¿Habías escuchado sobre la Beca Leona Vicario? Si aún no conoces este apoyo económico que entrega el gobierno de la Ciudad de México, aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre este programa que otorga un pago mensual de mil pesos; conoce los requisitos, qué documentos debes presentar y hasta cuándo tienes para registrarte.

Si vives en la CDMX y tienes una hija, hijo o menor bajo tu tutela es importante que sepas que hay una convocatoria que se encuentra abierta para apoyar a los menores de edad que viven en la capital.

¿Qué es la Beca Leona Vicario?

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses que viven en condiciones de vulnerabilidad y contempla un apoyo económico mensual que puede llegar hasta los $1,032 pesos, dependiendo de la edad y situación escolar del beneficiario.

Además del dinero, la beca ofrece servicios integrales relacionados con salud, atención psicológica, actividades culturales y asesoría para las familias.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Leona Vicario 2026?

En términos generales, pueden solicitarla menores que:

Tengan de 0 hasta 17 años 11 meses de edad

Estén inscritos en escuelas públicas de la CDMX, de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior, bajo un sistema escolarizado, semi escolarizado y educación en línea públicos, a excepción de niñas y niños 0 a 3 años de edad o aquellos que por situación de particular gravedad, no les es posible participar en el sistema escolarizado

Residan en la CDMX

No tengan un ingreso familiar mensual mayor a $4,763.69 pesos.

¿Quiénes tienen prioridad?

Entre los casos contemplados se encuentran:

-Niñas y niños entre 0 y 3 años

-Situación de vulnerabilidad económica

-Víctimas de violencia.

Cuyas madres, padres o tutores(as):

▪ Han fallecido

▪ Tienen una discapacidad permanente que les impide trabajar

▪ Se encuentran privados de su libertad

-Hijas e hijos de policías caídos(as) en el cumplimiento de su deber

-Con madres, padres o tutores solos de la Ciudad de México.

¿Cuánto dinero da la Beca Leona Vicario 2026?

No todos los beneficiarios reciben exactamente $1,032 pesos cada mes. El monto depende del grupo de edad y escolaridad. Para 2026, el esquema publicado para el programa contempla los siguientes montos:

0 a 2 años: $1,032 pesos

3 a 5 años: $432 pesos

6 a 14 años: $382 pesos

15 a 17 años: $1,032 pesos

CAM: $432 pesos.

Existe además un esquema especial durante julio y agosto, cuando algunos grupos reciben $1,032 pesos. Para septiembre-diciembre vuelven los montos correspondientes.

¿Cuándo es el registro de la Beca Leona Vicario 2026?

El pre-registro para nuevos beneficiarios comenzó el 1 de agosto y terminará el 31 de agosto de 2026. Por eso, si estás interesado en solicitarla, estás a tiempo.

¿Cómo registrarse a la Beca Leona Vicario 2026?

1. Ingresa al portal oficial

2. Captura la CURP del menor

3. Llena el formulario

4. Revisa la información

5. Envía el registro.

¿Qué documentos necesito para la Beca Leona Vicario?

Es recomendable tener preparados estos documentos:

-CURP del menor

-Acta de nacimiento

-Identificación oficial del padre, madre o tutor

-Comprobante de domicilio

-Constancia o comprobante de estudios, cuando corresponda

-Documentación relacionada con la situación familiar o económica, cuando sea requerida.