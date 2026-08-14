El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció una nueva medida que marcará un paso importante en la digitalización del sistema migratorio.

A través de una norma final provisional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tendrá la facultad de exigir que determinados formularios de inmigración se presenten exclusivamente de manera electrónica, dejando atrás gradualmente los procesos en papel.

De acuerdo con la disposición, USCIS podrá requerir la presentación en línea de cualquier formulario migratorio que haya estado disponible para e-filing durante al menos 180 días.

Los solicitantes deberán contar con una cuenta en línea de USCIS para completar el formulario digitalmente o cargar un archivo PDF junto con la documentación de respaldo correspondiente.

Las autoridades explicaron que esta iniciativa busca eliminar la dependencia de los servicios de recepción física de documentos y acelerar la transición hacia los pagos electrónicos de tarifas migratorias.

Además de representar un ahorro significativo para el gobierno federal, el nuevo sistema pretende mejorar la eficiencia operativa, reducir costos administrativos y agilizar el procesamiento de solicitudes.

Según el DHS, la digitalización también fortalecerá los controles de seguridad y la detección de posibles fraudes. Al contar con acceso más rápido a la información, USCIS podrá optimizar la gestión de identidades, realizar verificaciones más eficientes y aprovechar herramientas analíticas avanzadas para apoyar los procesos de revisión.

Asimismo, la presentación electrónica "ayudará a disminuir errores, reducir solicitudes incompletas y mejorar los tiempos de respuesta para los usuarios", señalan.

La agencia destacó que la presentación en línea ya forma parte de los procedimientos habituales para numerosos formularios migratorios, por lo que la medida no representa un cambio completamente nuevo para muchos solicitantes.

Sin embargo, quienes enfrenten dificultades excepcionales para utilizar los servicios digitales podrán solicitar una exención. Estas peticiones serán evaluadas caso por caso y quedarán sujetas a la discreción de USCIS.

La norma final provisional entró en vigor el 11 de agosto de 2026, mientras que el DHS recibirá comentarios del público hasta el 13 de octubre de 2026.

Con esta acción, el gobierno estadounidense busca una transformación digital que podría cambiar la forma en que millones de personas realizan sus trámites ante USCIS en los próximos años.