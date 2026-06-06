El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la apertura de una nueva oficina de asilo en San Antonio, Texas, como parte de sus medidas para aumentar la atención a solicitantes en el sur del país.

Desde el 28 de mayo de 2026, las personas que hayan presentado una solicitud de asilo afirmativo y residan dentro de la jurisdicción de la Oficina de Asilo de Houston podrán acudir indistintamente a entrevistas tanto en Houston como en esta nueva sede.

Con esta medida, la agencia busca ampliar su capacidad operativa y agilizar la programación de entrevistas, un paso clave dentro del proceso de evaluación de solicitudes.

La nueva oficina está ubicada en el séptimo piso de 106 S. St. Mary St., en San Antonio, mientras que la dirección postal para envíos se mantiene en Houston.

USCIS destacó la importancia de que los solicitantes revisen cuidadosamente sus notificaciones oficiales, ya que en ellas se especifica el lugar exacto donde deberán presentarse para su entrevista.

Asimismo, la agencia puso a disposición herramientas como el localizador de oficinas de asilo y recursos informativos para preparar a los solicitantes, incluyendo guías sobre el desarrollo de la entrevista y opciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

¿Cómo solicitar asilo en Estados Unidos según USCIS?

De acuerdo con la información oficial de USCIS, el proceso de asilo afirmativo implica varios pasos y condiciones específicas:

Condiciones básicas para solicitar asilo:

Estar físicamente presente en Estados Unidos.

Demostrar persecución o temor fundado de persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico u opiniones políticas.

Presentar la solicitud dentro del primer año desde su llegada al país, salvo excepciones justificadas.

Pasos para solicitar asilo (proceso afirmativo):

Presentar el Formulario I-589 (Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción) ante USCIS.

Recibir confirmación de recibo de la solicitud.

Acudir a la cita de datos biométricos, donde se toman huellas y fotografía.

Asistir a la entrevista de asilo en la oficina asignada (como Houston o San Antonio).

Esperar la decisión, que puede resultar en aprobación, remisión ante un juez de inmigración o requerimientos adicionales.

USCIS también enfatiza que los solicitantes deben prepararse adecuadamente para la entrevista, ya que esta es una etapa crucial donde se evalúa la credibilidad y los fundamentos del caso. La creación de nuevas oficinas, como la de San Antonio, busca precisamente reducir tiempos de espera y mejorar la atención en este proceso humanitario.