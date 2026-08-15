Si tu internet comienza a fallar en tu celular y de pronto ya no puedes abrir ninguna página, ni tu Facebook, Instagram o X quizás seas uno de los millones de afectados que se quedarán sin red en las próximas 72 horas. ¿Cómo saber que ya no podrás navegar? Aquí te contamos para que tomes tus precauciones.

El internet es una de las herramientas imprescindibles hoy en día: se usa para todo, una buena parte del día, así que la noticia de que sea cancelado o suspendido genera alerta e incertidumbre.

Pero esta cancelación del servicio sólo sucederá en México y tiene que ver con el trámite que está solicitando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT): el registro de celular vinculado a la CURP y a la información personal del usuario es obligatorio y quienes no lo hagan tendrán que enfrentar algunas consecuencias.

Una de ellas es quedarse sin internet, así lo avisó la CRT en un comunicado en el especificó que dicho bloqueo de la red sucederá las 72 horas posteriores al 15 de agosto, que es la fecha límite para que se registre el primer bloque de usuarios de telefonía móvil en México.

“Para los usuarios que no realicen su vinculación a tiempo, las compañías telefónicas iniciarán el proceso de suspensión de los servicios ( llamadas, mensajes de texto e internet ) dentro de un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite”, indicó la comisión.

Las personas que se quedarán sin internet en los próximos días serán aquellas con número de celular terminación 0 que no hayan hecho su registro. Por ejemplo, si tu número termina así:

-55 1234 5670

-55 9876 5430

-81 2345 6780

Te afectará dicha medida.

¿Qué pasará si no registras tu línea celular?

Además de quedarte sin internet, tampoco podrás realizar llamadas ni enviar mensajes de texto. La suspensión de estos servicios es temporal y se restablecerá una vez que completes la vinculación de la línea.

¿El celular dejará de funcionar?

No. La medida está dirigida a la línea telefónica, no al aparato.

¿Cuándo tengo que registrar mi celular?

La CRT estableció fechas diferentes dependiendo del último número de la línea.

0: 15 de agosto de 2026

1: 31 de agosto de 2026

2: 15 de septiembre de 2026

3: 30 de septiembre de 2026

4: 15 de octubre de 2026

5: 31 de octubre de 2026

6: 15 de noviembre de 2026

7: 30 de noviembre de 2026

8: 15 de diciembre de 2026

9: 31 de diciembre de 2026.

¿Cómo saber si mi línea celular ya está registrada?

La CRT cuenta con un portal oficial para consultar información relacionada con el registro; revisa AQUÍ.

¿Qué pasa si cambio de celular después de registrarlo?

No pasa nada. La vinculación permanece asociada con tu número telefónico. Por ello, puedes cambiar de dispositivo sin tener que comenzar nuevamente el proceso.