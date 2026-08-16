Ingresar a Estados Unidos no depende únicamente de contar con una visa vigente. Al llegar a un aeropuerto o puerto de entrada, todos los viajeros deben pasar por una entrevista con un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien será el encargado de determinar si pueden ingresar al país y por cuánto tiempo.

Aunque la entrevista suele durar apenas unos minutos, llegar preparado con la documentación adecuada puede hacer que el proceso sea más ágil y sencillo. Además, contar con pruebas que respalden el motivo de tu viaje puede evitar retrasos o incluso una revisión adicional.

¿Qué revisa el oficial de Migración?

Durante la entrevista, el oficial confirmará tu identidad mediante tu pasaporte y realizará preguntas relacionadas con tu viaje. Algunas de las más comunes son:

¿Cuál es el motivo de tu visita?

¿A dónde te diriges?

¿Cuántos días permanecerás en Estados Unidos?

¿Dónde te hospedarás?

¿Qué actividades realizarás?

¿Cuánto dinero llevas contigo?

¿Qué llevas en tu equipaje?

Las respuestas deben coincidir con el tipo de visa que utilizas para ingresar. Por ejemplo, si viajas con una visa B1/B2 y declaras que vas de turismo, debes poder demostrar que efectivamente tu visita tiene fines turísticos.

Pasaporte vigente

Uno de los documentos más importantes es el pasaporte. Aunque los ciudadanos mexicanos forman parte del llamado "Club de los 6", que les permite viajar a Estados Unidos sin la regla general de seis meses adicionales de vigencia, las autoridades mexicanas recomiendan portar un pasaporte vigente y en buenas condiciones.

Presentar un documento válido y actualizado ayuda a agilizar la verificación de identidad al momento de cruzar Migración.

Visa acorde al motivo del viaje

La visa debe coincidir con la actividad que realizarás en territorio estadounidense.

Por ejemplo:

Visa B1/B2 para turismo o negocios.

Visa F, M o J para estudios.

Visa de trabajo para actividades laborales autorizadas.

Uno de los aspectos que más revisan las autoridades es que el propósito del viaje sea compatible con el tipo de visa presentada.

Reservación de vuelo de regreso

Contar con un boleto de retorno puede ser una de las formas más simples de demostrar que tu estancia será temporal.

La recomendación es llevar la reservación impresa o disponible en formato digital, ya sea en la aplicación de la aerolínea, en una captura de pantalla o almacenada en tu teléfono.

Si viajas por carretera o todavía no has adquirido el regreso, es importante que tengas clara una fecha estimada de salida y que esta sea congruente con el plan de viaje que describes.

Comprobante de hospedaje

Las reservaciones de hotel también pueden ser de gran ayuda durante la entrevista migratoria.

Este documento permite al oficial verificar dónde te alojarás y durante cuánto tiempo permanecerás en el destino. Si las fechas del hospedaje coinciden con tu itinerario de viaje, el proceso suele resultar más claro y ordenado.

Entradas y reservaciones de actividades

Otra forma de respaldar el propósito de tu visita es mostrar boletos o reservaciones de actividades turísticas.

Si planeas visitar parques temáticos, asistir a eventos deportivos, recorrer atracciones turísticas o participar en alguna actividad previamente reservada, llevar los comprobantes puede fortalecer tu explicación sobre el viaje.

Cuando el oficial pregunta qué harás durante tu estancia, contar con evidencia de tus planes puede facilitar la entrevista.

La importancia de responder con honestidad

Más allá de los documentos, la honestidad sigue siendo uno de los factores más importantes durante el proceso migratorio.

Las autoridades pueden verificar información relacionada con reservaciones, recursos económicos, contactos e incluso revisar elementos adicionales durante una inspección secundaria si consideran que existen inconsistencias en las respuestas proporcionadas.

Situaciones que pueden generar problemas

De acuerdo con información difundida por autoridades consulares mexicanas, algunas circunstancias que pueden provocar una detención o complicaciones en un puerto de entrada incluyen:

Declarar falsamente ser ciudadano estadounidense.

Presentar documentos falsos.

Utilizar documentos pertenecientes a otra persona.

Tener antecedentes penales, incluso en algunos casos siendo residente legal permanente.

La clave para una entrada más rápida

Tener a la mano un pasaporte vigente, una visa adecuada, comprobantes de vuelo, reservaciones de hospedaje y evidencia de las actividades planeadas puede hacer que la entrevista migratoria sea más fluida. Sin embargo, el elemento más importante sigue siendo que toda la información presentada sea verídica y coincida con el motivo real del viaje.

Una preparación adecuada no garantiza la admisión, ya que la decisión final siempre corresponde al oficial de CBP, pero sí puede ayudar a que el proceso se desarrolle de manera más rápida y sin contratiempos innecesarios.