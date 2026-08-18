Si tu línea celular termina en 0 y te quedaste sin servicio, hay una buena noticia: no perdiste tu número. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las líneas suspendidas por no haber completado la vinculación no fueron canceladas y pueden reactivarse al realizar el registro correspondiente.

La suspensión comenzó a aplicarse de manera gradual durante las 72 horas posteriores al primer minuto del 16 de agosto, para las líneas que no fueron vinculadas antes de que venciera su fecha límite.

¿Cómo recuperar una línea terminada en 0 que fue suspendida?

El procedimiento para reactivar una línea celular terminada en 0 consiste en completar la vinculación con la compañía telefónica.

La CRT establece dos alternativas:

1. Registrar la línea desde el celular

Puedes ingresar a la plataforma de tu compañía telefónica para realizar el proceso de vinculación.

Lo importante es que no necesitas tener saldo ni contar con el servicio móvil activo para realizar el trámite. La navegación en las plataformas destinadas al registro no consume datos móviles, por lo que puede efectuarse incluso si la línea ya fue suspendida.

2. Acudir a un Centro de Atención a Clientes

Otra opción es acudir presencialmente a un Centro de Atención a Clientes (CAC) de tu compañía telefónica y solicitar la vinculación de la línea.

Para realizar el procedimiento se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP.

La CRT también aclaró que durante este proceso no se almacenan datos biométricos.

¿La línea terminada en 0 se pierde si fue suspendida?

No. La línea no se pierde ni se cancela por esta suspensión.

La suspensión es temporal y el servicio puede restablecerse una vez que el usuario complete correctamente la vinculación con su compañía telefónica.

Por ello, si tu celular muestra que el servicio fue suspendido, no necesitas comprar otro chip ni cambiar de número.

¿Puedo registrar mi línea aunque ya esté suspendida?

Sí. Esta es una de las principales aclaraciones de la CRT.

El trámite puede realizarse desde el propio teléfono aun cuando la línea esté suspendida y sin saldo, debido a que el acceso a las plataformas de vinculación no consume datos móviles.

También puedes acudir directamente a un centro de atención de tu operador.

¿Dónde puedo registrar una línea celular terminada en 0?

La CRT habilitó el sitio registratulinea.crt.gob.mx, donde se pueden consultar los accesos a las plataformas oficiales de las compañías telefónicas para realizar la vinculación.

¿Qué necesito para reactivar mi número?

Para completar la vinculación debes contar con:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Tu número celular.

Acceso a la plataforma de tu compañía telefónica o acudir a un Centro de Atención a Clientes.

La vinculación asocia el número telefónico con los datos requeridos por el operador; la CRT señala que no se almacenan datos biométricos .

¿Cuándo se suspendieron las líneas terminadas en 0?

El 15 de agosto de 2026 fue la fecha límite para realizar la vinculación de las líneas cuyo último dígito es 0.

Después de ese plazo, las compañías comenzaron a aplicar la suspensión de manera gradual durante las 72 horas posteriores al inicio del 16 de agosto.

Por ello, no todos los usuarios necesariamente perdieron el servicio al mismo tiempo.

¿Qué líneas siguen después de las terminadas en 0?

El calendario de vinculación continúa de manera escalonada.

Las líneas con terminación 1 tienen como fecha límite el 31 de agosto de 2026. Posteriormente seguirán los demás números conforme al calendario establecido por la CRT.

0 15 de agosto de 2026 1 31 de agosto de 2026 2 15 de septiembre de 2026 3 30 de septiembre de 2026 4 15 de octubre de 2026 5 31 de octubre de 2026 6 15 de noviembre de 2026 7 30 de noviembre de 2026 8 15 de diciembre de 2026 9 31 de diciembre de 2026

Los usuarios que todavía no tienen que cumplir su fecha límite pueden realizar la vinculación desde ahora, sin necesidad de esperar a que llegue el día correspondiente.

¿Qué pasa si mi línea termina en 1?

Si tu número celular termina en 1, la fecha límite es el 31 de agosto de 2026. La recomendación es realizar la vinculación antes de esa fecha para evitar una eventual suspensión del servicio.

La misma lógica se aplicará progresivamente a las demás terminaciones conforme avance el calendario.

¿Si mi línea termina en 0 y fue suspendida perdí mi número?

No. La CRT confirmó que la línea no está cancelada ni perdida. Puede recuperarse al completar la vinculación.

¿Puedo reactivar mi línea terminada en 0 sin saldo?

Sí. El acceso a las plataformas de registro no requiere saldo y no consume datos móviles.

¿Tengo que comprar otro chip?

No. Si la línea fue suspendida por falta de vinculación, el procedimiento consiste en completar el registro con tu compañía telefónica.

¿Puedo registrar mi línea desde un celular sin señal?

Sí. La plataforma de vinculación puede utilizarse aun con la línea suspendida.

¿Me pedirán huellas o datos biométricos?

La CRT señala que no se almacenan datos biométricos durante el proceso de vinculación.

¿Qué pasa si no registro mi línea?

Cuando llegue la fecha límite correspondiente a la terminación de tu número, la compañía puede suspender el servicio si la línea no fue vinculada. En el caso de las terminadas en 0, ese proceso ya comenzó de manera gradual.