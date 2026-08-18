Los resultados del ECOEMS 2026 ya están aquí. Si eres uno de los miles de aspirantes del programa Mi derecho, mi lugar de la Zona Metropolitana del Valle de México ya puedes consultar en qué preparatoria fuiste asignado.

Te explicamos dónde ver la Gaceta Electrónica de Resultados, cómo buscar tu folio, descargar tu reporte individual y qué hacer si no obtuviste un lugar.

¿Cuándo se publican los resultados del ECOEMS 2026?

Los resultados del ECOEMS 2026 se publican durante las primeras horas del 18 de agosto de 2026, mediante la Gaceta Electrónica de Resultados del programa Mi derecho, mi lugar.

¿Dónde consultar los resultados ECOEMS 2026?

Para conocer tu asignación debes ingresar al portal oficial de Mi derecho, mi lugar y abrir la Gaceta Electrónica de Resultados.

Una vez dentro:

Abre la Gaceta en formato PDF.

Presiona Ctrl + F (o Buscar en tu celular).

Escribe tu número de folio.

Revisa la información que aparece junto a tu registro.

Según la modalidad en la que participaste, podrás encontrar:

La opción educativa asignada.

El número de aciertos obtenido en el examen del IPN o la UNAM.

Si no fuiste asignado, encontrarás al lado una clave que explica la razón.

¿Cómo descargar tu reporte individual de asignación?

Si necesitas el documento oficial con tu resultado, debes consultar tu reporte individual.

Necesitas:

Tu número de folio.

Tu cuenta de Llave MX.

Después:

Ingresa al portal de Mi derecho, mi lugar.

Inicia sesión con Llave MX.

Entra al apartado Documentos.

Descarga y guarda tu Reporte Individual de Asignación.

¿Qué hacer si no obtuviste lugar en la prepa?

Si no fuiste asignado a una institución educativa, aún puedes participar por alguno de los lugares disponibles.

La Tercera Sección de la Gaceta (a partir de la página 1158) contiene el listado de planteles con cupo disponible. Posteriormente, la Quinta Sección (página 1213) explica las fechas y el procedimiento para solicitar uno de esos lugares.