El Palacio de los Deportes de Ciudad de México cambió este lunes los conciertos por pupitres al recibir a unos 4.200 jóvenes para la prueba presencial de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la última y más multitudinaria etapa del proceso extraordinario abierto tras irregularidades en su primer examen de admisión en línea, como el uso de IA.

La evaluación fue convocada por la UNAM tras detectar irregularidades en la admisión en línea, incluido uso no autorizado de inteligencia artificial (IA) y cubrirá tres turnos lunes, martes y miércoles en los que se esperan alrededor de 38.000 estudiantes.

El recinto, sede de los Juegos Olímpicos de México 1968 y donde se han celebrado otros eventos deportivos, es conocido porque desde 1991 es foro de conciertos y escala obligada en las giras de artistas de todo el mundo, pero este lunes se convirtió en el lugar para el examen de nivel licenciatura.

El lugar recibió desde las 08:00 hora local (14:00 GMT) a 4.200 aspirantes, de los 5.950 registrados, en este primer turno en la capital mexicana, tras la aplicación la semana pasada del examen presencial de control en tres sedes foráneas: León, Guanajuato, Oaxaca, Oaxaca y Tijuana, Baja California.

Supervisión presencial permanente

Los aspirantes tuvieron tres horas para responder una prueba de 120 preguntas en formato digital mediante tabletas sin conexión a internet y bajo un esquema implementado por la institución tras la polémica que provocó su primer proceso de admisión completamente en línea.

Para Berenice Cruz, quien busca estudiar la carrera de Biología, el nuevo examen tuvo su complejidad.

“Me sentí más o menos, venían muchas cosas que nunca habían puesto en el examen de la UNAM. Es la tercera vez que lo presento y nunca habían venido cosas que me preguntaron hoy”, confesó al salir de la prueba.

La estudiante señaló que la UNAM “nunca debió de haber hecho en línea el examen” pues lo prefiere presencial “justo para evitar este tipo de problemas”.

La joven, de 20 años y quien hace un año quedó a dos aciertos de ser aceptada, dijo que al ser muchos los aspirantes convocados estaban “muy pegados en las mesas de trabajo” y “a muchos les falló el equipo de cómputo, además la gente que nos cuidaba estaba platicando”.

Lluvia García, de 19 años y quien busca estudiar la carrera de cirujano dentista, comentó que es la segunda vez que presenta la prueba, y aseguró que “venían preguntas similares a las de la guía que proporciona la UNAM”.

Xochitl Hidalgo, madre de Elizabeth González Hidalgo, quien quiere estudiar la carrera de cirujano dentista, contó que cuando la joven fue llamada nuevamente al examen lo consideró una gran oportunidad.

“Es una gran oportunidad para mi hija, la verdad. Ella desea entrar a la UNAM y es una nueva oportunidad para poder entrar y se ha esforzado mucho. Es su ilusión entrar a la universidad”, explicó la madre.

La polémica y la resolución de la UNAM

La UNAM realizó este año por primera vez en línea su examen de ingreso a licenciatura, pero detectó irregularidades y resultados atípicos que llevaron a suspender algunas inscripciones y establecer un examen de control presencial para determinados aspirantes.

La institución creó además una comisión técnica de 16 especialistas para revisar el proceso, anunció una auditoría tecnológica y otra interna sobre la contratación del servicio, además de terminar anticipadamente su contrato con la empresa Territorium Life, encargada de la plataforma utilizada en el proceso.

Este lunes, el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente, pidió disculpas a los aspirantes afectados y adelantó que los resultados se publicarán el último fin de semana de agosto, antes del inicio de clases, el día 31.