Este martes 18 de agosto se celebrará por primera vez el Día Nacional del ICEE en Estados Unidos, y la celebración llegará con una promoción especial: los consumidores podrán conseguir un ICEE pequeño gratis en más de 1,800 establecimientos participantes del país.

The ICEE Company invitó a los fanáticos de su popular bebida congelada a acudir a alguno de los comercios participantes el 18 de agosto de 2026. Sin embargo, las condiciones para obtener el ICEE gratis varían dependiendo de cada cadena, por lo que es importante revisar los requisitos antes de acudir.

¿Dónde conseguir un ICEE gratis el 18 de agosto?

La promoción del Día Nacional del ICEE 2026 estará disponible en establecimientos participantes de cadenas como AMC Theatres, Regal, Walmart Fuel Stations, Urban Air, Krystal y Santikos Entertainment.

La disponibilidad está sujeta a existencias y algunas empresas establecieron requisitos adicionales para acceder a la promoción.

En AMC Theatres, por ejemplo, es necesario pertenecer a AMC Stubs y registrarse previamente para que la promoción de un ICEE pequeño gratis sea cargada a la cuenta el 18 de agosto. La oferta está limitada a una bebida por miembro registrado.

En los cines Regal, los miembros de Regal Crown Club que vean una película el 18 de agosto podrán recibir un ICEE pequeño gratis en el puesto de alimentos, mientras haya existencias.

Por su parte, en los establecimientos participantes de Santikos Entertainment, los primeros 250 clientes de cada ubicación podrán recibir un ICEE pequeño sin costo, con límite de uno por persona.

En Urban Air, la promoción requiere comprar una entrada en uno de los parques participantes para recibir el ICEE gratis, sujeto a disponibilidad.

Debido a que los requisitos cambian entre establecimientos, los consumidores deben verificar las condiciones específicas de la ubicación a la que planean acudir.

ICEE también regalará una máquina para preparar bebidas en casa

La celebración no terminará con las bebidas gratis. The ICEE Company también realizará un sorteo especial durante el 18 de agosto en Facebook e Instagram.

De acuerdo con las reglas de la promoción, 10 ganadores recibirán un paquete de productos de ICEE, con un valor aproximado de 100 dólares cada uno.

Además, habrá un ganador del gran premio, quien recibirá un paquete de productos y una máquina ICEE para el hogar, con un valor total aproximado de 200 dólares.

El sorteo estará abierto a residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos y Washington D.C. que tengan 18 años o más.

¿Cómo participar en el sorteo del Día Nacional del ICEE?

Para participar, los consumidores pueden visitar un establecimiento participante y conseguir su bebida durante el Día Nacional del ICEE.

Después deberán publicar una foto o video de su ICEE en una historia de Facebook o Instagram y etiquetar a @TheICEECompany durante el periodo de la promoción.

También podrán conseguir una participación adicional comentando en la publicación oficial del sorteo del 18 de agosto con su recuerdo favorito relacionado con ICEE y etiquetando a dos amigos.

La promoción comenzará a las 12:00 a.m. ET del 18 de agosto de 2026 y terminará a las 11:59 p.m. ET del mismo día.

Los ganadores serán seleccionados aleatoriamente entre las participaciones válidas y serán contactados mediante mensaje directo en Facebook o Instagram, según las reglas oficiales.

El primer Día Nacional del ICEE busca convertir el 18 de agosto en una celebración para los seguidores de una de las bebidas congeladas más reconocibles de Estados Unidos. Para quienes quieran aprovecharla, la clave será consultar previamente si su establecimiento más cercano participa y cuáles son sus requisitos, ya que las bebidas gratuitas estarán disponibles solo hasta agotar existencias.