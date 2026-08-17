La tormenta tropical Lala dejó el lunes un lodazal provocado por lluvias intensas e inundaciones mientras pasaba junto a las principales islas de Hawai.

Lala se debilitó de huracán a tormenta tropical el domingo después de azotar el estado sin tocar tierra. Se prevé que la tormenta continuará desplazándose hacia el oeste y se convertirá otra vez en huracán mar adentro lejos de tierra para el miércoles.

🌧️ ¡Hawái bajo el agua! La tormenta Lala dejó más de 1 metro de lluvia y graves inundaciones que arrastraron unas 100 viviendas. 🌀https://t.co/yPQe0uhMxU pic.twitter.com/MyYRIvcVSm — Vive USA (@Vive_USA) August 17, 2026

No había vigilancias ni avisos costeros vigentes para Hawai el lunes, cuando comenzaban las labores de limpieza, pero persistían condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales, según el Centro Nacional de Huracanes. La saturación causada por las fuertes lluvias aún podría provocar algunos deslizamientos de tierra, pero los vientos ya no representaban una amenaza, indicó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Patrick Blood.

“No hay peligros realmente inminentes a los que nos estemos enfrentando ahora”, afirmó. “Lala se ha ido hacia el oeste”.

Laupahoehoe, en la costa noreste de la Isla Grande, registró la mayor cantidad de lluvia, con 1,1 metros (43 pulgadas). Los vientos más fuertes se registraron en la cima del imponente volcán Mauna Kea, donde las ráfagas alcanzaron los 225 km/h (140 mph) . En las zonas de menor altitud, residentes de toda la cadena de islas experimentaron vientos con fuerza de tormenta tropical de 48 a 64 km/h (30 a 40 mph), con ráfagas de hasta 97 km/h (60 mph), señaló Blood.

La tormenta derribó árboles y cables eléctricos y provocó graves inundaciones que arrancaron de sus cimientos unas 100 viviendas en la Isla Grande, informaron las autoridades. El gobernador Josh Green manifestó el domingo que al parecer nadie murió cuando las casas fueron arrastradas por el agua.