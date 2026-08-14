Una familia guatemalteca fue separada por agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos, dejando a la hija mayor, quien recién cumplió 18 años, a cargo de sus cuatro hermanos.

El video, que muestra a los hijos despidiéndose de sus padres entre lágrimas y abrazos, ha causado indignación entre los usuarios de redes sociales.

Acá te contamos qué sabemos del caso y qué ha dicho la hija mayor al respecto.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con información de N+ Univisión, la familia Domingo salía de misa y se dirigía a comprar zapatos para uno de sus hijos para el inicio del nuevo ciclo escolar, cuando fueron interceptados por agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP).

Al volante se encontraba Wendy Domingo, la hija mayor de la familia, de nacionalidad estadounidense.

La familia grabó el momento del arresto y lo compartió en redes sociales.

En el video se observa a los hijos de Abraham Domingo llorando ante la impotencia de ver a sus padres siendo arrestados.

En un momento, Wendy Domingo pregunta a los agentes el motivo por el que la detuvieron y si acaso había cometido una infracción. Los agentes reconocen que no había cometido ninguna infracción, pero que habían escaneado las placas del automóvil y encontraron que estaban vinculadas a su padre, quien no tiene la ciudadanía estadounidense.

La organización Centro Guatemalteco-Maya, que dio a conocer el caso de la familia Domingo, sostiene que los detuvieron luego de que los agentes realizaran un perfil racial.

En el video también se observa cómo los agentes preguntan a los padres de Wendy si están de acuerdo con que ella se quede a cargo de sus hermanos o si se los llevan a todos. Los padres, Abraham Domingo y María Levia, responden que prefieren que se queden con la hija mayor.

Los hermanos de Wendy tienen 16, 14, 11 y 3 años.

“¿Por qué salimos, papi? ¿Por qué no me mandaste sólo a mí?”, dice Wendy mientras se despide entre lágrimas de su padre en el video.

@marcotuvoz4 Los agentes al menos esperaron a que se despidieran con abrazos. ♬ sonido original - @marcotuvoz

¿Qué ha dicho Wendy Domingo tras el arresto de sus padres?

En entrevista para Noticias Telemundo, Wendy Domingo contó que todos le dicen que tiene que ser fuerte, pero que es difícil sin tener a ninguno de sus padres con ella. Además, reveló que nunca pensó que iban a detener a su padre estando ella al volante.

“Todos dicen ‘tienes que ser fuerte’, pero cómo vamos a ser fuertes si los dos se me fueron", dijo la joven. "Yo nunca imaginé que a él lo iban a detener estando conmigo”.

Wendy expresó que le dijeron que tenía que actuar como una adulta y que ahora ella se hace cargo de los recibos y de los cuidados de sus hermanos. También reveló que ya tiene dos trabajos.

“Me dijeron en la cara que ya tengo 18, que ya soy adulta, entonces tengo que actuar como una adulta", detalló. "Ahora tengo que ser responsable de los recibos, de la casa, de los dos carros, de los niños, de la escuela, de todo eso. Y también de tener dos trabajos que ahora conseguí”.

@noticiastelemundo Wendy Domingo acompañaba a su familia a comprar útiles escolares cuando agentes de inmigración detuvieron a sus padres en Florida. “Me dijeron en la cara que ya tengo 18, soy adulta”, cuenta Domingo. Recién cumplida la mayoría de edad, ahora debe cuidar a sus cuatro hermanos y asumir los gastos del hogar mientras espera la liberación de sus padres. ♬ sonido original - Noticias Telemundo

Según informa Noticias Telemundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que Abraham Domingo enfrenta un cargo de violencia doméstica, mientras su esposa, María Levia, tiene una orden de deportación.

Por ello, el caso de esta familia se complica.